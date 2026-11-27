La cour d'appel de Paris a confirmé le renvoi de Gérard Depardieu devant la cour criminelle pour les faits du 7 août 2018, marquant une étape décisive dans le procès attendu.

La cour d'appel de Paris a rendu sa décision ce jeudi 26 novembre 2026 concernant l'affaire opposant Gérard Depardieu à Charlotte Arnould. La formation a confirmé le renvoi de l'acteur devant une cour criminelle départementale pour une partie des faits dénoncés. Cette décision met fin à huit années de procédures judiciaires complexes et mouvementées.

Décision de la cour d'appel et détails juridiques

Les magistrats ont validé la mise en accusation de Gérard Depardieu pour les faits survenus le 7 août 2018. Cependant, ils ont prononcé un non-lieu concernant les faits reprochés pour la date du 13 août 2018. Cette distinction juridique a été faite par la cour après avoir examiné l'instruction menée par la juge d'instruction. La décision est intervenue un mois après que l'avocate de la victime a souligné la combativité de son client face à ce procès jugé historique par sa communauté.

Also read Gérard Depardieu sera bien jugé pour viols sur l’actrice Charlotte Arnould

Positionnement de Charlotte Arnould et de son avocat

Charlotte Arnould a accueilli cette annonce avec un sentiment de soulagement après tant d'années de combat judiciaire. Elle a déclaré à Video Voici que cette issue constitue une vraie victoire pour elle. Sa représentation légale, Me Carine Durrieu-Diebolt, s'est également félicitée de cette avancée majeure. L'avocate affirmait avoir préparé son dossier avec une extrême rigueur en vue de ce procès qui s'annonce sans précédent dans l'histoire judiciaire récente.

Advertisement

Impact et prochaines étapes de la procédure

La comédienne a rappelé avoir déposé plainte en 2018 pour obtenir ce procès et commencer sa reconstruction. Elle a indiqué qu'elle ne redoutait pas de se retrouver face à celui qu'elle accuse malgré les épreuves traversées. La cour d'appel a précisé que si Gérard Depardieu est reconnu coupable pour les faits du 7 août, elle considère que cela implique aussi sa responsabilité pour le 13 août. L'acteur dispose encore de la possibilité de se pourvoir en cassation pour contester son renvoi.

Contexte familial et contestation des accusations

Gérard Depardieu était un ami de la famille d'Charlotte Arnould et la connaissait depuis son enfance. L'acteur continue de contester les accusations portées à son encontre et demeure présumé innocent dans cette affaire. Le procès pour viol devant la cour criminelle devrait se tenir en mars 2025 au Tribunal correctionnel de Paris. L'actrice sera appelée à la barre le lendemain du premier jour d'audience prévue le 24 mars 2025.