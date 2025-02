Affaire de Sextape à Saint-Etienne : Gaël Perdriau Se Débarrasse de Son Directeur de Cabinet

Le maire LR de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, a annoncé la démission de son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri, impliqué dans une affaire de chantage politique à la sextape.

Le maire LR de Saint-Etienne , Gaël Perdriau , a annoncé mardi soir sa décision de mettre un terme aux fonctions de son directeur de cabinet, Pierre Gauttieri , impliqué comme lui dans une affaire de chantage politique à la sextape. L'affaire, actuellement en enquête judiciaire à Lyon, concerne un enregistrement vidéo de 2015 montrant l'ex-premier adjoint centriste, Gilles Artigues , se faire masser par un homme dans une chambre d'hôtel à Paris.

Gaël Perdriau affirme que Pierre Gauttieri « a compris les enjeux de cette décision et l'a acceptée », dans un communiqué publié mardi soir. Tous deux ont été placés en garde à vue la semaine dernière. \L'affaire a été lancée fin août par un ancien proche de la municipalité, qui a fourni des détails très précis au site Mediapart sur ce qu'il décrit comme un « barbouzage de mœurs » commandité par le maire et son entourage. L'enquête judiciaire ouverte à Lyon après plainte de Gilles Artigues porte sur le tournage et l'utilisation de cette vidéo. Gaël Perdriau maintient jusqu'à présent que lui et Pierre Gauttieri bénéficient de la présomption d'innocence, comme chacun des citoyens. \Pierre Gauttieri, directeur de cabinet à la mairie et à la métropole, est considéré comme l'éminence grise de Gaël Perdriau depuis son élection en 2014. Il a travaillé pour Alain Madelin (DL) avant de rejoindre Saint-Etienne. Réputé pour son tempérament colérique, il avait refusé de démissionner lors d'un entretien avec la télévision locale TL7, affirmant être « bouleversé de honte » par les propos menaçants qu'il a tenus lors de deux réunions avec le maire et l'ex-premier adjoint, en 2017 et 2018.





Gaël Perdriau Saint-Etienne Chantage Sextape Pierre Gauttieri Gilles Artigues

