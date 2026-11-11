Affaire de la petite inconnue de l'A10: Un passé trouble pour Halima T.

La mère de la petite Inass retrouvée morte en 1987 est jugée pour actes de torture et de barbarie. Expertise psychiatrique récente révèle des éléments sur le profil de l'accusée.

La septuagénaire Halima T. est jugée à Blois pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort de sa fille, Inass, retrouvée morte en 1987 près de l'autoroute de l' A10.

Une relation difficile avec sa fille

Halima T. a évoqué sa relation difficile avec sa fille, marquée par des violences pendant son procès. Après la naissance de Inass, Halima T. a assuré avoir voulu ramener sa fille avec elle en France, mais son mari Ahmed T. l'en aurait dissuadée pour qu'elle puisse l'aider à faire tourner sa boucherie de Vitry-sur-Seine.

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La famille a laissé Inass à la mère de l'accusée. Le psychiatre Daniel Zagury a apporté des éclairages sur le profil de Halima T.

Un passé trouble

Halima E. a confié qu'Inass, dont la vie de souffrance s'est arrêtée à 4 ans, n'a rien vécu, à part le cauchemar.

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Le psychiatre retraité et expert honoraire, Daniel Zagury, a expliqué que l'accusée a pu, jeune, être victime de maltraitances de la part de sa propre mère, celle qui a gardé Inass au début de sa vie.

Les frères et sœurs d'Inass étaient d'ailleurs eux-mêmes terrifiés par leur grand-mère, comparée à un reptile,

Impact sur l'enquête

L'expertise psychiatrique de Daniel Zagury pourrait fournir des réponses au questionnement sur les violences et les mutilations infligées par Halima T. à sa fille.

Le psychiatre a même évoqué de potentiels moments hallucinatoires où sa mère et sa fille se sont confondus.

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À quoi va ressembler le sort de Halima T.?

Le procès de Halima T. est en cours à Blois. Le verdict reste à venir et n'a pas encore été prononcé.