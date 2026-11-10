Affaire de l'A10 : l'altération du discernement d'Halima El Bakhti divise les experts

Au 7e jour du procès de Blois, un psychiatre juge que le discernement de la mère d'Inass était altéré, une analyse nuancée par une contre-expertise.

Au septième jour du procès devant la cour d'assises du Loir-et-Cher, à Blois, le psychiatre Daniel Zagury a affirmé mardi 10 novembre 2026 que le discernement d' Halima El Bakhti, 72 ans, était altéré au moment des faits. Jugée avec son ex-mari, Ahmed Touloub, 74 ans, pour actes de torture et de barbarie ayant entraîné la mort sans intention de la donner, la septuagénaire est accusée d'avoir causé la mort de sa fille Inass en 1987.

Le corps de l'enfant de 4 ans, surnommée la martyre de l'A10, avait été retrouvé tuméfié sur le bas-côté de l'autoroute, au niveau de Suèvres, village du Loir-et-Cher. Cette conclusion, susceptible de réduire la peine de l'accusée, est pourtant contestée par d'autres experts appelés à la barre.

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Une altération du discernement au cœur des débats

Le psychiatre Daniel Zagury, sollicité par la défense, estime que l'ensemble de l'examen clinique de Halima El Bakhti, enrichi par les témoignages recueillis, le conduit à considérer que son comportement a été altéré. Il a examiné l'accusée en juin et a décrit une vie psychique dominée par le clivage du bon et du mauvais.

Selon lui, la septuagénaire se situe proche de la paranoïa, avec une tendance à attribuer aux autres, notamment à son mari, l'origine de ce qu'elle fait. Il a également évoqué plusieurs troubles majeurs de la personnalité, estimant que la maltraitance pouvait s'expliquer par la violence qu'elle n'a pas déchaînée sur sa propre mère.

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Le médecin a aussi rapporté les propos d'un des six autres enfants du couple, qui a décrit une mère toujours en souffrance et aimante, et des parents coincés dans une nuit de quarante ans. Des faits récusés par l'accusée, vêtue mardi d'une tenue beige et d'un voile blanc, qui a montré peu de réactions pendant les débats.

Une contre-expertise qui nuance les conclusions

La psychologue Valérie Ritzenthaler et le psychiatre Dominique Provost, auteurs d'une contre-expertise, ont nuancé les conclusions de Daniel Zagury. Pour Valérie Ritzenthaler, retenir l'altération du discernement semble fragile, notamment parce que les violences ont été habituelles et centrées sur Inass.

Tout en reconnaissant une vulnérabilité psychique et contextuelle ayant pu réduire la capacité de l'accusée à penser ses sentiments envers sa fille, la experte a affirmé que la fillette était restée une étrangère et une absente dans cette famille. Valérie Ritzenthaler et Dominique Provost ont toutefois admis une possible entrave au contrôle des actes de la mère, que Dominique Provost relie à un mécanisme d'accroche mère-enfant qui n'a pas eu lieu.

Lors de son interrogatoire, Halima El Bakhti a reconnu des violences volontaires, dont des gifles, sans expliquer l'origine des blessures ayant conduit à la mort de sa fille. Elle n'a pas commenté la vingtaine de morsures, les nombreuses fractures ou encore les mamelons arrachés évoqués depuis l'ouverture de l'audience, le 2 novembre.

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Verdict attendu autour du 17 novembre

La retenue ou non de l'altération du discernement pourrait peser directement sur la peine encourue par Halima El Bakhti. Elle risque la réclusion criminelle à perpétuité, mais le verdict attendu autour du 17 novembre pourrait être moins lourd si cette notion est admise par la cour.

Ahmed Touloub comparaît à ses côtés pour complicité et encourt la même peine. Les deux accusés doivent être entendus jeudi, selon l'AFP. Les experts médico-légaux ont par ailleurs établi que trois personnes avaient mordu Inass, une adulte et deux enfants, un élément central pour déterminer les responsabilités de chacun.