Affaire conclue : Julia Vignali, Caroline Margeridon, Aurore Morisse, Marie du Sordet, My Royal Nemesis, Game of Thrones

Julia Vignali, l'expert en objets, accueille et accompagne les propriétaires d'objets lors de leur expertise. Caroline Margeridon évoque la fin de son histoire d'amour avec le père de ses enfants. Aurore Morisse partage son expérience dans Affaire conclue. Marie du Sordet, l'une des présentatrices, est 'horrifiée' par un aspect de la notoriété qu'elle ne maîtrise pas. My Royal Nemesis, une série coréenne, est mémorable en seulement deux épisodes sur Netflix. Emilia Clarke évoque sa rupture d'anévrisme pendant Game of Thrones.

Affaire conclue, tout le monde a quelque chose à vendre : Julia Vignali accueille et accompagne les propriétaires d'objets lors de leur expertise par l'un des commissaires-priseurs.

En accord avec l'estimation de l'expert, Julia Vignali remet un 'pass' au propriétaire, précieux sésame pour se présenter en salle des ventes devant des acheteurs. Le vendeur peut alors espérer tirer le meilleur prix de son objet en le vendant aux enchères à une sélection d'acheteurs venus des quatre coins de la France, de Suisse et de Belgique. Antiquaires, brocanteurs, collectionneurs, marchands d'arts, professionnels, les acheteurs constituent les meilleurs spécialistes.

Avec leur propre argent, ils peuvent surenchérir pour le plus grand bénéfice du vendeur. S'ils parviennent à un accord, c'est la garantie pour le vendeur de repartir avec le produit de sa vente et pour l'acheteur de trouver un objet unique.

'Il me trompe, tandis que ma meilleure amie lui sert d'alibi' : Caroline Margeridon revient sur la fin de son histoire d'amour avec le père de ses enfants. 'Vous savez ce que la production me fait faire ? ' : Caroline Margeridon répond à ce détail qui intrigue les téléspectateurs d'Affaire Conclue ! Déprogrammation : N'oubliez pas les paroles, Affaire conclue...

Voici la liste des émissions qui ne seront pas diffusées cette semaine à cause des JO d'hiver. N'oubliez pas les paroles déprogrammé, JT de 20 Heures décalé... La grille de France 2 est chamboulée ce vendredi, voici pourquoi. Exclu.

'Je reviens et il y en a eu pour 18 000 euros' : Aurore Morisse explique comment Affaire conclue peut empiéter sur sa vie de couple. Exclu. Affaire conclue : Marie du Sordet 'horrifiée' par un aspect de la notoriété qu'elle ne maîtrise pas. Exclu.

'On me prenait pour la fille qui ne savait rien' : Aurore Morisse revient sur ses débuts parfois difficiles dans Affaire conclue. Pourquoi la série coréenne My Royal Nemesis est déjà mémorable en seulement deux épisodes sur Netflix. Nemesis (Netflix) : Les créateurs expliquent la fin de la série et réagissent au cliffhanger. Emilia Clarke revient sur sa rupture d'anévrisme pendant Game of Thrones : 'Un élastique qui éclate autour du cerveau'





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