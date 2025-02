Affaire Bétharram: L'enquête avance sans relâche, tandis que le Premier ministre dément toute connaissance des faits

Alors que l'affaire Bétharram a pris une tournure médiatique cette semaine, l'enquête ouverte par le procureur de la République avance de manière constante. Des dizaines de témoignages ont été recueillis, et le stade de triage des faits est en cours. Des gardes à vue sont envisagées à l'avenir. Le Premier ministre François Bayrou a été accusé par « Mediapart » d'avoir été informé des abus au sein du collège-lycée privé Notre-Dame de Bétharram dans les années 90. Il a démenti catégoriquement ces accusations.

Alors que l'affaire Bétharram a pris de l'ampleur cette semaine, l' enquête en cours portant sur une centaine de plaintes avance de manière constante. Le dossier se trouve actuellement au stade de triage, visant à distinguer les faits prescrits de ceux qui ne le sont pas. Des gardes à vue sont envisagées à l'avenir. « L'agenda du parquet de Pau n'est pas celui de la presse nationale », confient des sources au sein du tribunal de Pau.

Ces propos sont formulés mercredi 12 février, alors que l'affaire de soupçons de violences, violences sexuelles et viols au sein du collège-lycée privé Notre-Dame de Bétharram connaît une nouvelle dimension. Cette semaine, le Premier ministre François Bayrou a été accusé par « Mediapart » d'avoir été informé dès la fin des années 90 des abus qui se déroulaient au sein de cet établissement catholique.Si le temps semble long pour les victimes, l'enquête hors norme ouverte par le procureur de la République Rodolphe Jarry il y a un an, le 2 février 2024, a progressé de manière significative et son dénouement approche, comme l'indiquait fin janvier. Selon « Mediapart », le Premier ministre et maire de Pau aurait eu connaissance, dès la fin des années 1990, des soupçons de violences sexuelles au sein de l'établissement privé catholique où plusieurs de ses enfants ont été scolarisés. « Les auditions approchent de leur terme, nous avons entendu une centaine de personnes. Pour cela, nous avons dû recourir à une unité extérieure. Nous arrivons au terme de l'enquête préliminaire », précise le procureur. Le nombre de plaintes s'approche désormais de 120, et il est certain que « d'autres victimes se sont manifestées spontanément depuis », assurant mardi 11 février à « Sud Ouest ».La suite et la fin de l'enquête consisteront « à regarder quels faits sont prescrits et lesquels ne le sont pas » – sachant que les faits les plus anciens remontent aux années 70 –, avant d'éventuelles gardes à vue. Des mesures qui pourront être prises « même si les faits sont prescrits », précise le procureur de la République : « Pour les victimes, cela peut permettre d'être reconnues. » Vidéo. Affaire Bétharram : François Bayrou dément avoir eu connaissance de violences, Mediapart publie une lettre « Tout est faux », a assuré le Premier ministre, accusé par un article de Mediapart d'avoir eu connaissance de violences sexuelles commises dans l'enceinte de Notre-Dame-de-Bétharram dans les années 1990. Alain Esquerre indique attendre « tranquillement l'ouverture de l'information judiciaire contre la personne morale de l'institution Bétharram, qui a dysfonctionné durant des décennies ». Le porte-parole des victimes a bien sûr suivi avec attention l'allocution de François Bayrou à l'Assemblée nationale mardi 11 février. Et ne masque pas sa déception : « J'aurais préféré qu'il nous dise qu'il allait octroyer des moyens supplémentaires au parquet de Pau pour faire toute la lumière sur l'affaire. C'eût été une réponse plus adaptée.





Affaire Bétharram François Bayrou Violences Sexuelles Enquête Garde À Vue Justice Bétharram Notre-Dame De Bétharram

