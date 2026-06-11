Affaire Barella : Le témoignage poignant de Maëva face aux accusations d'inceste

Maëva, l'une des petites-filles par alliance de Joël Barella, sort du silence pour dénoncer des années de violences sexuelles alors que la justice rouvre son dossier.

L'ombre du drame entourant la mort de la petite Lyhanna s'étend désormais sur d'autres membres de la famille Barella. Alors que Jérôme Barella est mis en examen pour le meurtre de la collégienne, son père, Joël Barella , se retrouve au centre de graves accusations de viols et d'agressions sexuelles.

Ce sont deux jeunes filles, Prescyllia et Maëva, petites-filles par alliance de l'homme de 71 ans, qui dénoncent des actes atroces commis entre 2010 et 2018, principalement dans les départements de la Haute-Garonne et de l'Hérault. Ce dossier, longtemps resté dans l'ombre ou classé, revient brutalement sur le devant de la scène médiatique et judiciaire, révélant un climat familial toxique et des souffrances enfouies pendant près d'une décennie.

Maëva, aujourd'hui âgée de 20 ans, a récemment brisé le silence lors d'un entretien avec BFMTV. Son témoignage est glaçant et détaillé. Elle relate comment, à l'âge de 12 ans, l'homme qui partageait la vie de sa grand-mère s'est introduit dans son intimité de manière prédatrice. Elle décrit avec précision une nuit où Joël Barella s'est glissé dans son lit, pensant qu'elle dormait, pour se frotter contre elle sans prononcer un mot.

Ce premier acte a marqué le début d'un cycle de violences qui se sont déplacées vers des lieux censés être sécurisants, comme la piscine ou lors de sorties en mer. Pour la jeune victime, ces agressions étaient devenues une routine pour l'agresseur, qui profitait de sa position d'autorité et de la confiance accordée au sein du cercle familial. Pendant des années, la peur a été le moteur de son silence, une peur paralysante typique des victimes d'inceste.

Ce n'est que grâce au courage de parler à son professeur principal que la machine judiciaire a été enclenchée, menant à l'intervention des gendarmes auprès de sa mère. Le parcours judiciaire de ces deux sœurs est marqué par des contrastes saisissants et des épreuves prolongées. Prescyllia, la sœur aînée, avait elle aussi déposé plainte pour des faits survenus entre ses 10 et 13 ans.

Cependant, après huit années d'instruction, le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en 2021, laissant la jeune fille sans reconnaissance officielle de son statut de victime. Plus douloureux encore, l'entourage a parfois retourné les accusations contre elles, qualifiant Prescyllia d'aguicheuse ou les traitant de menteuses cherchant simplement à attirer l'attention. Ce processus de victimisation secondaire ajoute une couche de traumatisme à l'agression initiale.

Maëva, tout en exprimant sa satisfaction de voir son propre dossier rouvert par le parquet de Béziers, ne peut s'empêcher de revendiquer justice pour sa demi-sœur, estimant que Prescyllia a également droit à la reconnaissance de ses souffrances et à une véritable réparation judiciaire. La décision du parquet de Béziers de rouvrir l'enquête pour Maëva, tout en maintenant le non-lieu pour Prescyllia faute de charges nouvelles, souligne la complexité et parfois la rigidité du système judiciaire français.

Ce dossier s'inscrit dans un contexte plus large de remise en question de l'efficacité des institutions, alors que des critiques émergent sur l'archaïsme de certains processus administratifs et judiciaires. Malgré la gravité des faits relatés et la réouverture d'une partie de l'enquête, Joël Barella continue de nier toutes les accusations et demeure, selon la loi, présumé innocent jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu.

L'affaire soulève des questions fondamentales sur la protection des mineurs au sein des familles recomposées et sur la capacité de la justice à entendre la parole des enfants, même des années après la commission des faits





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