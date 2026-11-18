La Fédération française de football a réduit les suspensions du président Gilles Taillepied et du secrétaire adjoint de l'AS Côte de Nacre, jugés non frauduleux dans l'affaire des certificats médicaux.

La Fédération française de football (FFF) a officialisé une révision à la baisse des peines disciplinaires infligées initialement à plusieurs dirigeants de l'Association Sportive (AS) Côte de Nacre. Cette décision fait suite à l'examen de l'appel formulé par le club normand concernant l'affaire des certificats médicaux falsifiés. L'autorité dirigeante du football français a réévalué la gravité des actes reprochés à l'équipe de direction, distinguant clairement leur comportement de celui d'un joueur de l'effectif.

Les nouvelles peines de suspension pour les dirigeants

La Commission supérieure d'appel de la Fédération française de football a rendu sa décision officielle le 29 octobre 2026. À la suite de cet examen, la suspension prononcée contre le président de l'AS Côte de Nacre, Gilles Taillepied, a été ramenée à cinq ans. Cette peine lui interdit désormais toute fonction de direction jusqu'au 24 février 2027, date à laquelle il pourra légalement retrouver ses responsabilités au sein du club. La structure dirigeante du club a présenté cette décision comme une reconnaissance de l'absence d'intention frauduleuse caractérisée de ses membres.

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De la même manière, la sanction frappant le secrétaire général adjoint, Aaron Lemarchand, a été significativement allégée. Sa période d'inaptitude à exercer ses fonctions est passée de la suspension initiale à une durée totale de six mois. Ce délai comprend trois mois de suspension ferme et trois mois avec sursis. En conséquence, Aaron Lemarchand peut reprendre l'exercice de ses missions administratives dès le 30 novembre 2026, marquant une réhabilitation rapide de sa position au sein de la hiérarchie du club.

Sanctions distinctes et position du club

Contrairement aux dirigeants dont les peines ont été modulées, le joueur de l'AS Côte de Nacre, Jean-Baptiste Piquet, fait l'objet d'une mesure plus restrictive. Il écope d'une suspension de trois ans pour son implication dans le dossier. Le club a confirmé dans un communiqué publié le 17 novembre 2026 qu'il considérait ce chapitre administratif et sportif comme totalement clos. L'AS Côte de Nacre a ainsi précisé qu'elle ne saisirait pas le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) pour contester davantage cette décision finale.

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Gerstie Abergel, la directrice de l'établissement sportif, a exprimé la position officielle de la structure dans un communiqué détaillé. Le club insiste sur sa mobilisation continue pour défendre les intérêts de ses adhérents et bénévoles depuis le début de la crise. La direction affirme avoir fait valoir l'absence de volonté malveillante de ses dirigeants, obtenant une décision qui tient compte des responsabilités réelles de chacun. La présidente a ajouté que le club n'oublie pas l'investissement et l'engagement de l'équipe dirigeante dans le projet collectif.

Leçons administratives et prochaines étapes

En parallèle de ces aspects juridiques, l'Association Sportive Côte de Nacre a reconnu avoir besoin de renforcer ses procédures internes. La direction a souligné la nécessité absolue d'augmenter la vigilance dans le traitement des démarches administratives, particulièrement lors de la vérification rigoureuse des documents accompagnant les demandes de licences sportives. Des contrôles plus stricts sont désormais mis en place au quotidien pour empêcher toute reproduction d'une telle situation à l'avenir.

Les perspectives d'avenir pour le club se veulent tournées vers la reconstruction et la cohésion. La direction souhaite avancer dans un esprit de solidarité et de confiance, en perpétuant les valeurs traditionnelles de l'association. L'objectif principal reste de continuer à faire vivre le projet sportif et associatif, en s'appuyant sur la résilience démontrée face à ces défis récents. Cette affaire marque une étape de clôture qui permet au personnel administratif et sportif de se recentrer sur ses activités régulières et sa mission fondamentale.