Aérodrome de la Montagne Noire : Vers un nouveau souffle touristique à Saint-Ferréol

Les élus de la communauté de communes Aux Sources du canal du Midi envisagent de transformer l'aérodrome de la Montagne Noire en pôle d'activités atypiques pour relancer le tourisme à Saint-Ferréol.

Alors que l'attrait touristique du lac de Saint-Ferréol semble fragilisé par un dernier été marqué par une fréquentation morose, les élus locaux cherchent activement des solutions pour dynamiser le territoire. Le site de l' aérodrome de la montagne Noire pourrait jouer un rôle central dans cette stratégie de relance. Les responsables politiques envisagent en effet le développement d' activités atypiques sur ce lieu emblématique, afin de diversifier l'offre et d'attirer de nouveaux visiteurs dès les prochaines années.

Diversification des activités sportives

Le projet prévoit d'accueillir plusieurs nouvelles disciplines sur le site, telles que le roller ou encore le tir sportif. Ces initiatives visent à redonner vie à un espace qui a longtemps accueilli le centre national de vol à voile avant d'être rétrocédé par l'État à la communauté de communes Aux Sources du canal du Midi en 2007. Cette transformation ambitieuse nécessite toutefois une mobilisation financière importante de la part de la collectivité propriétaire.

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L'objectif est de faire de cet aérodrome un véritable atout au service de l'attractivité de Saint-Ferréol. Pour y parvenir, il convient de dépasser la simple gestion locative et d'investir dans des infrastructures adaptées. La mise en place de ces nouvelles activités représente une opportunité unique de réinventer l'usage de ce terrain d'une centaine d'hectares, tout en répondant aux attentes actuelles des publics recherchant des expériences originales.

Enjeux financiers et travaux urgents

Lors du dernier conseil communautaire tenu au Falga le jeudi 24 septembre, Jean Lagoutte a profité d'une délibération concernant l'aérodrome pour sensibiliser l'assemblée à l'urgence d'agir. Il a rappelé que les autorisations d'occupation temporaires arrivent à échéance en 2027, ce qui impose une réflexion rapide sur l'avenir du site. Des mesures sont déjà en cours pour encourager la collaboration entre les différentes associations installées, qui se côtoient souvent sans vraiment échanger.

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La priorité absolue identifiée par les élus concerne la réalisation de travaux indispensables, notamment la réparation des toitures des bâtiments existants. Ces réparations sont un prérequis incontournable pour pouvoir ensuite abriter sereinement de nouvelles activités. Sans un état structural satisfaisant des installations, toute tentative d'implantation commerciale ou associative resterait hypothétique et risquée.

C'est pourquoi Jean Lagoutte a proposé à l'assemblée de lancer immédiatement les démarches de recherche de subventions. Cette proposition a reçu l'aval de la majorité des élus, qui ont approuvé à main levée cette orientation stratégique. Bien que ce vote ne constitue pas une délibération formelle inscrite à l'ordre du jour, il marque une volonté politique claire de sécuriser les financements nécessaires à la rénovation du site.

Un quiproquo révélateur de l'engagement

La séance a été marquée par un incident inhabituel lors du douzième point à l'ordre du jour, relatif à la résiliation de l'autorisation d'occupation temporaire avec l'Institution des eaux de la montagne Noire. Jean Lagoutte, appelé à présenter cette résolution technique, a détourné son exposé pour plaider en faveur des travaux de toiture et des nouvelles activités, créant un moment de flottement parmi les conseillers.

Les élus présents, surpris par cette déviation, ont voté à l'unanimité sans réaliser pleinement qu'ils validaient indirectement une proposition hors sujet. Ce quiproquo a permis à l'élu de mesurer à quel point l'assemblée communautaire est convaincue de la nécessité urgente de chercher des financements. Il souligne également la demande forte d'une reconversion active du site pour sauver l'activité touristique autour du bassin.

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Malgré les incertitudes persistantes quant à la renaissance complète de la saison estivale, cette dynamique montre une prise de conscience collective. Les acteurs du territoire travaillent désormais en parallèle pour sauvegarder l'essor économique local. L'aérodrome, propriété de la communauté de communes, apparaît comme le levier principal pour inverser la tendance et offrir un avenir durable aux usagers du lac de Saint-Ferréol.