AEK Athènes vs Real Madrid : Date, Heure et Chaîne TV pour la Ligue des Champions

Suivez AEK Athènes contre le Real Madrid ce mercredi 4 novembre à 18h45. Découvrez la chaîne TV CANAL+ FOOT et les conditions de streaming pour ce match de Ligue des Champions.

Le Real Madrid se déplace en Grèce pour affronter l'AEK Athènes ce mercredi 4 novembre à l'occasion de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le coup d'envoi de cette rencontre cruciale est prévu à 18h45 heure française depuis l' Allwyn Arena d'Athènes. Les Madrilènes, entraînés par José Mourinho, cherchent à inscrire une quatrième victoire consécutive pour sécuriser leur position parmi les équipes de tête du classement européen.

Programme TV et Accès au Streaming

La diffusion en direct de ce match de Ligue des Champions entre l'AEK Athènes et le Real Madrid sera assurée par CANAL+ FOOT. Les supporters disposant d'un abonnement compatible peuvent suivre l'intégralité de la rencontre à partir de 18h45 sur leur téléviseur. Cette couverture médiatique fait également partie du package audiovisuel officiel attribué au diffuseur français pour l'édition actuelle de la compétition.

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En complément de la télévision traditionnelle, l'accès au streaming est entièrement intégré à l'écosystème numérique de CANAL+. Les utilisateurs peuvent regarder le match en flux continu via le site internet dédié ou l'application mobile CANAL+. Cette solution technique est compatible avec plusieurs types d'appareils numériques, incluant les ordinateurs de bureau, les tablettes tactiles et les smartphones connectés à Internet.

Enjeux Sportifs et Contexte des Clubs

Pour le Real Madrid, cet affrontement représente une étape clé dans leur quête de perfection lors de cette phase de groupes. Les hommes de José Mourinho ont déjà remporté leurs trois premiers matchs européens cette saison et visent un résultat positif pour maintenir leur dynamique offensive. L'objectif est de consolider leur statut de favori tout en répondant aux exigences de performance élevées du club madrilène.

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De l'autre côté du terrain, l'AEK Athènes aborde cette rencontre avec une motivation particulière pour surprendre l'un des clubs les plus titrés de l'histoire de la compétition. La formation grecque compte sur son avantage du terrain et l'ambiance chaleureuse de ses supporters pour perturber le jeu des visiteurs. Elle s'appuie sur sa victoire précédente face aux Autrichiens du LASK, remportée 1-0 le 8 septembre dernier, comme fondement de son moral.

Impact sur le Calendrier et Prochains Rivalités

Ce match d'ouverture de soirée à 18h45 marque le début d'une dense journée de Ligue des Champions. Il se joue simultanément avec l'affiche Fenerbahçe-Liverpool, créant un programme chargé pour les téléspectateurs européens. Sept autres rencontres sont ensuite programmées à 21h, offrant une continuité dans l'actualité sportive de la semaine. Cette organisation horaire permet une couverture maximale de l'événement sur l'ensemble du territoire national.