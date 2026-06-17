L'association de riverains AEHDCNA, de l'aéroport de Bordeaux, dénonce les 'biais et faiblesses' de l'étude d'impact sur les vols de nuit à l'aéroport de Bordeaux. Elle réclame toujours un couvre-feu et pointe les insuffisances de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée.

Le renouvellement de flottes doit entraîner l'utilisation d'avions plus performants sur le plan acoustique. L'association de riverains AEHDCNA , de l'aéroport de Bordeaux , dévoile son 'livre noir des vols de nuit' et réclame toujours un couvre-feu.

Le projet d'arrêté ministériel de restrictions des vols de nuit est soumis à consultation publique jusqu'au 30 juin. L'association pointe les 'biais et faiblesses' de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée. La consultation publique a été ouverte jusqu'au 30 juin et concerne le projet d'arrêté ministériel sur les mesures de restriction des vols de nuit. L'AEHDCNA y pointe les 'biais et faiblesses' de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée.

Sachant que cette EIAE a servi de base au projet d'arrêté rédigé sur proposition du préfet et validé par les ministères des Transports et de la Transition écologique. La restriction des vols de nuit à l'aéroport de Bordeaux : un débat 'structuré' en juin à Bordeaux Métropole. L'astronaute française Sophie Adenot a immortalisé ce moment avec plusieurs photos impressionnantes.

L'indépendance de la démarche est questionnée, car l'étude d'impact est réalisée sous l'autorité du préfet alors que l'État est actionnaire majoritaire à 60 % de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. La consultation publique a été ouverte jusqu'au 30 juin et concerne le projet d'arrêté ministériel sur les mesures de restriction des vols de nuit. L'AEHDCNA y pointe les 'biais et faiblesses' de l'étude d'impact selon l'approche équilibrée.

Sachant que cette EIAE a servi de base au projet d'arrêté rédigé sur proposition du préfet et validé par les ministères des Transports et de la Transition écologique. La restriction des vols de nuit à l'aéroport de Bordeaux : un débat 'structuré' en juin à Bordeaux Métropole. L'astronaute française Sophie Adenot a immortalisé ce moment avec plusieurs photos impressionnantes





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