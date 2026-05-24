Ce documentaire retrace le parcours hors normes d'Ady Steg, un médecin et un militant fervent pour les droits et la mémoire des Juifs. Il y partage son expérience de réfugié en France et son engagement pour la communauté juive. La réalisatrice Isabelle Wekstein explore les liens entre la trajectoire d'Ady Steg et l'histoire d'une nation tout entière, avec ses zones d'ombre et de rédemption.

Né en Europe de l'Est dans les années 20, Ady Steg trouve refuge en France pour échapper aux persécutions antisémites. Il y devint un médecin respecté, soignant les présidents successifs, mais aussi un militant fervent, oeuvrant sans relâche à la préservation des droits et de la mémoire des Juifs.

À l'occasion de sa disparition en 2021, à l'aube de ses 100 ans, ce documentaire retrace son parcours qui, indirectement, raconte celui des Juifs d'Europe durant les moments les plus sombres du XXe siècle. Mettant à profit une riche source d'archives vidéo, mise à disposition par les proches d'Ady Steg, cette biographie révèle le destin hors normes d'une figure majeure du judaïsme français.

Pour la réalisatrice Isabelle Wekstein, sa trajectoire fait écho à l'histoire d'une nation tout entière, avec ses zones d'ombre et de rédemption. Véronique Sanson hospitalisée d'urgence, son concert de ce soir annulé en dernière minute. Mort de l'actrice Thérèse Liotard (Viens chez moi j'habite chez une copine, Le château de ma mère).

Anthony et Anna, gagnants de Pékin Express 2026, révèlent ce qu'ils vont faire de leurs 86 150 euros de gains : 'On s'est dit que ça aurait du sens'.

'Ils étaient impolis tout du long' : Thelma et Claire (Pékin Express 2026) balancent sur le comportement des candidats en coulisses





TeleLoisirs / 🏆 80. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ady Steg Médecin Militant Droits Et Mémoire Des Juifs Réfugié En France Communauté Juive Histoire D'une Nation Zones D'ombre Et De Rédemption

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Actualité de FranceVariantes de la même chose, détails supporlés, et débats ignorés. Sans rapport avec le sujet intéressant et principal de la page, échappé à de vraies difficultés avec un狗粮,iredvqwrf, que les analyser, toutes ces différences de style

Read more »

Fromage fade, dinosaures au plafond et “Wemby” superstar : petites histoires de FranceLe succès inattendu de la cancoillotte chez les “Frenchies fans de muscu”, des empreintes de dinosaures sur le plafond d’une grotte en Lozère ou encore Marie-An...

Read more »

Ces lycéens honorent la mémoire des juifs internés au château de Gaillon en octobre 1942Les lycéens ont retracé le parcours des huit juifs internés au château de Gaillon et victimes de la Shoah. Une plaque pour rendre hommage à leur mémoire a été dévoilée début mai.

Read more »

EN IMAGES Coupe de France 2026 : Du Stade de France à Lens et Bollaert, la …Le Racing Club de Lens a décroché sa première Coupe de France en battant Nice, vendredi soir au Stade de France

Read more »