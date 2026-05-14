Adriana Karembeu et Marc Lavoine : un couple très médiatisé après une élimination difficile

Dans Les Traîtres, Adriana Karembeu a vécu un moment particulièrement difficile après une élimination marquante. Marc Lavoine est alors intervenu avec un geste très touchant.Après une élimination difficile, la mannequin aurait beaucoup pleuré durant la nuit. Ce résumé généré par IA a été validé par les journalistes de la rédaction. Bien qu’ils ne soient ensemble que depuis 2024, Marc Lavoine et Adriana Karembeu forment un couple très médiatisé. Les deux célébrités se sont rencontrées par le biais de l’émission, où l’actrice avait avoué ses sentiments pour le chanteur en pleine interview. De fil en aiguille, ils se sont parlé, puis rencontrés, et ne se sont depuis plus quittés… ou presque.

Dans Les Traîtres , Adriana Karembeu a vécu un moment particulièrement difficile après une élimination marquante. Marc Lavoine est alors intervenu avec un geste très touchant.

Après une élimination difficile, la mannequin aurait beaucoup pleuré durant la nuit. Ce résumé généré par IA a été validé par les journalistes de la rédaction. Bien qu’ils ne soient ensemble que depuis 2024, Marc Lavoine et Adriana Karembeu forment un couple très médiatisé. Les deux célébrités se sont rencontrées par le biais de l’émission, où l’actrice avait avoué ses sentiments pour le chanteur en pleine interview.

De fil en aiguille, ils se sont parlé, puis rencontrés, et ne se sont depuis plus quittés… ou presque





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