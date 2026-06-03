Adoption unanime d'une loi sur la protection des enfants mais retrait de la levée du secret de la confession

L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une proposition de loi renforçant la protection des enfants contre les violences scolaires, après le scandale de l'affaire Bétharram. Toutefois, la mesure controversée sur la fin du secret de la confession a été retirée pour assurer un large vote, suscitant la critique des associations de victimes. Le débat oppose protection des mineurs et liberté religieuse.

La proposition de loi visant à protéger les enfants et à lutter contre les violences scolaires a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale lundi, soit un texte qui fait suite aux travaux de la commission d'enquête sur les violences sexuelles déclenchée par l'affaire Bétharram.

Cette adoption intervient après plusieurs mois de réflexion et de débats, mais le texte final ne comporte pas la disposition la plus attendue concernant la levée du secret de la confession pour les prêtres qui auraient connaissance de faits à caractère sexuel sur des mineurs. Initialement, la proposition, signée par 150 députés de différents groupes politiques, incluait une mesure soumettant les membres du clergé aux obligations de dénonciation des faits de violence commis sur des mineurs.

Cette mesure a finalement été retirée, en grande partie à l'initiative de la rapporteure Violette Spillebout, députée Renaissance, qui avait pourtant elle-même défendu son inclusion. Ce retrait symbolique, survenu malgré l'ampleur du soutien initial, remet en lumière les tensions entre la protection des enfants et le respect des traditions religieuses, ainsi que les stratégies politiques visant à assurer le vote large d'un texte au Parlement.

Dans le même temps, une émission diffusée sur M6 a relancé le débat en montrant un individu se présentant comme un prêtre affirmant avoir reçu l'autorisation de l'évêque de Carcassonne de révéler une confession impliquant des abus sexuels. Ce dernier a however démenti, plongeant l'affaire dans la confusion. Le secret de la confession, protégé par le secret professionnel, s'oppose théoriquement au délit de non-dénonciation prévu par le Code pénal.

En effet, l'article 434-3 du Code pénal sanctionne le fait pour "quiconque" ayant connaissance d'agressions sexuelles sur un mineur de ne pas informer les autorités, jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Toutefois, ce même texte prévoit des exceptions pour les professions couvertes par le secret professionnel, parmi lesquelles les avocats et les médecins, mais ne mentionne pas explicitement les prêtres.

Par ailleurs, la révélation du secret professionnel par un clerc reste punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Jusqu'ici, aucun prêtre n'a été condamné pour avoir levé le secret de la confession pour dénoncer des faits pénalement répréhensibles.

La commission d'enquête présidée par Jean-Marc Sauvé avait pourtant recommandé en 2021 de mettre fin à ce secret dans les cas de violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables, estimant que la confession pouvait être un lieu où des prêtres avouaient des crimes. La fréquence de la confession dans le clergé rend plausible que certains aient connaissance d'actes délictueux.

Le retrait de la mesure dans la proposition de loi s'explique donc par des considérations électorales et le désir de ne pas braquer une partie de la droite à l'Assemblée, comme l'a exprimé le député Xavier Breton, qui s'inquiétait des implications pour la liberté religieuse. Au final, le texte adopté se concentre sur d'autres aspects de la protection des enfants en milieu scolaire, laissant en suspens la question cruciale du secret confessionnel, pourtant au cœur des scandales qui ont éclaboussé des institutions comme Bétharram.

Les associations de victimes dénoncent une occasion manquée de faire avancer la justice et la prévention, tandis que les représentants de l'Église continuent de défendre l'inviolabilité de la confession comme un pilier de la foi catholique. Le débat n'est donc pas clos, et il reviendra peut-être sous d'autres formes dans les mois à venir, notamment à travers des propositions de loi plus ciblées ou des décisions de justice qui viendraient préciser les obligations légales des prêtres en matière de dénonciation





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