L'Assemblée nationale examine jeudi la proposition de loi visant à pérenniser le dispositif des Territoires zéro chômeur longue durée (TZCLD) après dix ans d'expérimentation, malgré des craintes budgétaires pour 2027.

La proposition de loi visant à transformer l'expérimentation des Territoires zéro chômeur longue durée en un dispositif pérenne sera examinée jeudi à l'Assemblée nationale. Cette initiative marque l'aboutissement d'un parcours législatif complexe pour un modèle social né de la conviction que personne n'est inemployable, portée initialement par l'association ATD Quart Monde.

Le rôle des Entreprises à but d'emploi

Les Territoires zéro chômeur longue durée (TZCLD) reposent sur la création d'Entreprises à but d'emploi (EBE) qui couvrent des territoires de 5 à 10 000 habitants. Ces structures proposent des activités adaptées aux personnes durablement éloignées de l'emploi, tout en répondant aux besoins utiles du territoire concerné. Les salariés y perçoivent un salaire au Smic et disposent d'une grande liberté dans le choix de leur temps de travail.

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Témoignage de Samia Haddadi et structure EBE 13 Avenir

Samia Haddadi, 52 ans, salariée depuis 2021 de l'EBE 13 Avenir située dans un quartier populaire de Paris, illustre l'impact humain de ce dispositif. Après un accident qui l'avait empêchée de travailler pendant une dizaine d'années, elle témoigne que ce travail lui a redonné confiance en elle. Pour les défenseurs du projet, cette expérience personnelle dépasse le simple cadre professionnel pour devenir un remède social efficace.

L'urgence de l'adoption face à la date du 31 décembre 2026

L'expérimentation actuelle doit prendre fin le 31 décembre 2026, créant une urgence législative pour éviter un vide juridique. La proposition de loi du député Stéphane Viry, du groupe Liot, revient dans l'hémicycle après avoir été modifiée par le Sénat. Denis Prost, vice-président de l'association TZCLD, exprime un profond soulagement pour les salariés qui craignaient d'être licenciés au 1er janvier prochain.

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Positions de Stéphane Viry et Océane Godard sur le texte

Les élus appellent à une adoption conforme à la version du Sénat, qui a supprimé l'obligation de participation financière des départements pour créer une EBE. La co-rapporteure socialiste Océane Godard reconnaît des imperfections dans le texte mais insiste sur la nécessité de le faire voter rapidement. Elle précisera que des amendements seront déposés ultérieurement pour sécuriser le financement.

Enjeux budgétaires et bilan de la Cour des comptes

Les défenseurs des TZCLD s'inquiètent d'une enveloppe budgétaire de 63 millions d'euros dans le projet de loi de finances pour 2027, insuffisante selon eux face aux 99 millions nécessaires. En septembre 2025, la Cour des comptes avait salué l'utilité locale du dispositif tout en pointant son coût élevé pour l'État. Le maintien des emplois et l'extension aux nouveaux territoires dépendront désormais de l'adoption définitive de cette loi.