Adoption du projet de loi d'urgence agricole à l'Assemblée nationale

Les députés adoptent ce mardi le projet de loi d'urgence agricole, fruit de la colère des agriculteurs. Le texte, soutenu par le RN, prévoit des mesures sur l'eau, l'élevage et la protection des cultures, mais suscite l'opposition de la gauche et des écologistes. Le gouvernement espère des ajustements au Sénat.

Les députés s'apprêtent à adopter ce mardi en première lecture le projet de loi d'urgence agricole, un texte censé répondre à la colère des agriculteurs qui avait secoué le pays l'hiver dernier.

Après deux semaines de débats intenses et plusieurs revers pour le gouvernement, la coalition au pouvoir peut compter sur le soutien du Rassemblement national, dont les votes ont été décisifs sur plusieurs amendements. Le RN, satisfait d'avoir fait bouger les lignes selon son vice-président Sébastien Chenu, votera en faveur du texte, tandis que la gauche, écologistes et insoumis, s'y opposera.

Le Parti socialiste, partagé, n'a pas encore arrêté sa position, mais la députée Mélanie Thomin a exprimé son amertume face à des lignes rouges franchies selon elle. Le premier syndicat agricole, la FNSEA, a appelé à voter le texte malgré sa faiblesse, tandis que la Confédération paysanne a demandé son rejet.

Le projet de loi couvre un large éventail de mesures : déblocage des projets de stockage d'eau, simplification de l'installation des bâtiments d'élevage, renforcement de la protection contre les crises sanitaires animales, meilleure défense face à la prédation du loup, protection renforcée des terres agricoles et reconnaissance des vols dans les exploitations comme circonstance aggravante. La ministre de l'Agriculture Annie Genevard a également souligné l'importance de la souveraineté alimentaire, alors que la balance commerciale agricole française s'est nettement dégradée en 2025.

Cependant, le gouvernement a subi plusieurs déconvenues lors des discussions. L'interdiction d'importer des denrées produites avec un pesticide prohibé en France a été limitée aux seuls pesticides prohibés en Europe, et l'obligation pour les cantines publiques de s'approvisionner en produits du territoire français a été remplacée par une préférence européenne.

De plus, l'instauration de prix planchers dans les négociations commerciales a été rejetée. Ces revers sont en partie dus au soutien du RN à des amendements LFI, aboutissant à une rédaction jugée contraire au droit européen par l'exécutif. Du côté des succès, le gouvernement a réussi à rétablir deux mesures supprimées en commission : l'assouplissement des règles de restauration des zones humides et la refonte de la législation sur les captages d'eau.

Le volet sur l'eau, très controversé, facilite le développement du stockage agricole en supprimant l'obligation de réunions publiques pour les projets de bassines. Le gouvernement a également obtenu le droit de légiférer par ordonnance pour alléger les contraintes administratives sur les bâtiments d'élevage, facilitant leur agrandissement. Ce vote a été acquis grâce au maintien d'une disposition introduite par le RN empêchant l'exécutif de prendre des mesures plus restrictives que le droit européen.

Hélène Laporte, cheffe de file du RN sur le texte, avait prévenu que sans cet alinéa, le parti ne soutiendrait pas la loi. Enfin, le RN a obtenu l'adoption d'un amendement créant une présomption de tir de défense légitime contre un loup en cas d'attaque imminente sur un troupeau.

La ministre Genevard a rappelé que la loi n'a pas achevé son parcours : le Sénat, dominé par la droite et le centre, examinera le texte à partir du 29 juin et devrait reprendre certaines dispositions. Le gouvernement espère ainsi corriger les déconvenues subies à l'Assemblée. Au-delà des clivages politiques, ce projet de loi illustre les tensions entre urgence agricole, contraintes environnementales et exigences européennes.

Les associations environnementales ont exprimé leur inquiétude face au volet sur l'eau, tandis que les syndicats agricoles restent divisés. La suite du parcours parlementaire sera déterminante pour l'équilibre final du texte





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