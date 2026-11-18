Le Sénat a adopté le budget 2027 avec des modifications majeures. La commission mixte paritaire se tiendra fin novembre pour tenter de réconcilier les deux chambres.

Le Sénat a officiellement adopté en première lecture le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour l'année 2027, lors de la séance de mercredi 18 novembre 2026. Cette adoption, obtenue avec 201 voix pour contre 124 voix contre, marque une étape cruciale dans le processus législatif, d'autant que l'Assemblée nationale avait précédemment rejeté le texte initial en raison de l'absence de majorité gouvernementale. La Chambre haute, dominée par les groupes de droite et de centristes, a donc validé le cadre budgétaire tout en y apportant des corrections substantielles.

Ajustement du déficit à 14 milliards d'euros

Le texte sénatorial propose de ramener le déficit de la Sécurité sociale à 14 milliards d'euros pour l'année 2027, une cible qui s'approche significativement des 12,7 milliards d'euros initialement visés par le gouvernement. Le déficit prévisionnel pour 2026 était estimé à 21,8 milliards d'euros, ce qui rend l'objectif de l'exercice suivant particulièrement ambitieux. Ce chiffre résulte de négociations complexes et tient également compte de certaines mesures fiscales contenues dans le budget de l'État, qui sera examiné par le Sénat à partir du vendredi suivant.

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Le ministre des Comptes publics, David Amiel, a salué dans un premier temps " l'esprit de responsabilité " manifesté par les sénateurs. Il a cependant insisté sur la nécessité de continuer à travailler ensemble pour réduire davantage ce déficit lors des prochaines étapes du débat parlementaire. Le ministre a appelé à " bâtir les compromis indispensables à l'équilibre financier ", reconnaissant implicitement que le texte actuel, bien qu'apporté, nécessite encore des ajustements pour atteindre l'objectif gouvernemental strict.

Modifications majeures sur les retraites et les taxes

Les sénateurs ont opéré plusieurs choix structurants qui diffèrent du projet initial du gouvernement. Parmi les mesures les plus notables, le Sénat a voté en faveur de la création d'une taxe sur les produits sucrés et ultratransformés. Cette disposition vise à inciter les industriels à modifier leurs recettes et à générer de nouvelles ressources pour le régime. Par ailleurs, les élus ont refusé de maintenir la sous-indexation des pensions de retraite, une mesure phare qui devait suivre l'inflation plutôt que la croissance salariale, entraînant un manque à gagner estimé à plus de quatre milliards d'euros.

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Pour compenser cette perte de recettes, le Sénat envisage de supprimer une niche fiscale réservée spécifiquement aux retraités, une disposition qui figurait dans le budget de l'État. La Chambre haute a également rétabli la réforme des retraites de 2023, qui avait été suspendue l'année précédente, affirmant ainsi une volonté de marquer le texte de ses propres orientations politiques. Ces décisions témoignent d'une volonté de sortir du cadre purement technique pour imprimer une marque politique forte sur la protection sociale.

Soutien aux entreprises et tensions politiques

Dans une logique de soutien à l'économie, les sénateurs ont repoussé de trois mois l'application d'une réduction des allègements généraux de cotisations sociales, représentant 500 millions d'euros. Un geste de soutien supplémentaire de 300 millions d'euros a également été prévu pour aider les départements. Philippe Mouiller, président des Républicains à la commission des Affaires sociales, a qualifié de " irresponsable " de ne pas prendre en compte ces améliorations substantielles, appelant le gouvernement à intégrer ces compromis dans la version finale.

L'opposition de gauche et le Rassemblement national se sont massivement opposés à ce texte lors du vote. Le sénateur Place publique Bernard Jomier a vivement critiqué le gouvernement, l'accusant de tenter de colmater les brèches de la Sécurité sociale " en panique " en faisant payer les assurés sociaux et les malades. Ces tensions politiques soulignent la difficulté de trouver un consensus large sur la gestion des finances publiques et la protection sociale.

Confrontation à la commission mixte paritaire

L'adoption sénatoriale ne met pas fin au processus législatif, qui s'apprête à entrer dans sa phase la plus délicate. Une commission mixte paritaire (CMP) devra réunir députés et sénateurs afin de tenter de s'accorder sur un texte commun. Selon les sources parlementaires, cette réunion pourrait se tenir entre le 25 et le 26 novembre 2026. Si les deux chambres ne parviennent pas à un accord, le texte reviendra en nouvelle lecture à l'Assemblée nationale.

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En cas d'impasse persistante, le gouvernement disposera de plusieurs leviers constitutionnels pour débloquer la situation, notamment l'article 49.3 de la Constitution ou la procédure inédite des ordonnances. Cependant, cette dernière option n'est pas compatible avec l'utilisation du 49.3 et impliquerait a priori de s'en tenir au projet initial sans les modifications sénatoriales. L'issue de cetteCMP déterminera donc directement le contour final des finances de la Sécurité sociale pour 2027.