Adopter le bleuet des champs (Centaurea cyanus) : semis, entretien, utilisation pour un jardin naturel et plus

La page fournit les informations essentielles sur le bleuet des champs, une petite fleur sauvage au bleu intense et plante annuelle de la famille des Astéracées. Elle explique comment élever la plante, quels sont les principales utilisations et limites ainsi que des conseils pour l'observer dans un jardin naturel.

Le bleuet des champs, Centaurea cyanus, est une petite fleur sauvage au bleu intense. Elle était autrefois commune dans les cultures céréalières, mais en devenant plus rare avec l'intensification agricole, on la retrouve aujourd'hui à bord de champ, en jachère fleurie ou dans les jardins naturelistes.

Ses pétales séchés, utilisés en infusion pour leurs propriétés apaisantes, sont aussi comestibles. Vous pouvez cultiver ces plantes en les semiant directement en place, au potager ou en massif dès mars ou avril selon votre région. Pas d'entretien particulier nécessaire, mais une exposition ensoleillée favorise une floraison abondante. Les fleurs peuvent s'enraciner et multiplier par elles-mêmes avec un arrosage régulier les premières semaines.

Les bleuets apportent une touche de naturel et de couleur sans demander beaucoup d'efforts





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Centaurea Cyanus Fleur Sauvage Botanique Chapitre Jardin Naturel

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