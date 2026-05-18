Des élèves du collège Libertaire Rutigliano ont rendu hommage à un adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade à Nantes en Permissions see where your search goes on May 14, 2026. Ils ont déposé devant la grille fleurs et dessin lors de la reprise des cours le lundi matin et étaient très touchés par son décès. Un collègue a été choqué en apprenant la mort de cet adolescent. Des fleurs et bougies ont été déposées devant le lieu de la fusillade, considéré comme un point de deal très convoité. L'intérieur de l'établissement a une salle dédiée au recueillement et à l'hommage. La cellule psychologique et une écoute sont disponibles pour les élèves, le personnel et les familles.

Des élèves du collège Libertaire Rutigliano rendent hommage à l' adolescent de 15 ans tué lors d'une fusillade, le 18 mai 2026 à Nantes . Ils ont déposé devant la grille fleurs et dessin lors de la reprise des cours le lundi matin.

Ils étaient très touchés après la mort de cet adolescent et le fusilaient très choqué. Des fleurs et bougies ont été déposées devant le lieu de la fusillade, considéré comme un point de deal très convoité. L'intérieur de l'établissement a une salle dédiée au recueillement et à l'hommage. La cellule psychologique et une écoute sont disponibles pour les élèves, le personnel et les familles.

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