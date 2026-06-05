Adolescent devenu aveugle après un bizutage à Cenon : cinq ans de réclusion pour les agresseurs

Cinq jeunes hommes ont été condamnés par la cour d'assises des mineurs de la Gironde pour des violences ayant entraîné une infirmité permanente sur un adolescent lors d'un bizutage en 2020. La victime, devenue aveugle, a témoigné lors du procès.

Le procès des cinq accusés s'est déroulé cette semaine devant la cour d'assises des mineurs de la Gironde. Les faits remontent à octobre 2020, dans le quartier Palmer de Cenon , près de Bordeaux.

Gaël Assoumou-Obiang, alors âgé de 15 ans, était alors victime d'un "bizutage" ou "jeu" organisé par d'autres jeunes du quartier. Ce jeu s'est transformé en une violente agression : la victime a été frappée dans une cave d'immeuble. À la suite de ces violences, l'adolescent a perdu la vue de façon irréversible. L'audience a duré cinq jours et s'est tenue devant une cour spécialisée pour les mineurs, même si les accusés étaient devenus majeurs au moment du procès.

Ils étaient tous d'anciens amis de la victime et étaient âgés de 16 à 19 ans au moment des faits. Le parquet avait requis huit et dix ans de prison contre les quatre principaux accusés, demandant l'acquittement du cinquième, poursuivi pour complicité. Le verdict a été rendu ce vendredi 5 juin. Quatre des prévenus ont été déclarés coupables de "violences volontaires en réunion ayant entraîné une infirmité permanente".

Le cinquième, accusé de complicité pour avoir filmé la scène avec son téléphone, a été acquitté. Les peines prononcées sont de six, sept et neuf ans de réclusion criminelle. La cour a tenu compte de l' Excuse de minorité, applicable car les faits ont été commis alors qu'ils étaient mineurs, ce qui réduit la peine maximale encourue de moitié. La juridiction n'a donc pas suivi l'avocate générale qui demandait d'écarter cette atténuation de peine.

Le président de la cour était Fabienne Roure-Guerrieri. Les condamnations sont inférieures aux réquisitions du parquet. Des mandats de dépôt ont été décernés à l'audience, les condamnés n'ayant jamais été incarcérés dans cette affaire auparavant. La défense a critiqué le délai de six ans entre les faits et le jugement, estimant que la peine perdait de son sens.

Les avocats des accusés ont également déploré une volonté de "faire un exemple". La partie civile, représentée par Me Etienne Grenier, a salué une décision "équilibrée et juste" qui, selon lui, aidera la victime et sa famille à avancer. Gaël Assoumou-Obiang, aujourd'hui âgé de 20 ans, a témoigné lors du procès. Il a expliqué avoir "osé parler" pour que l'affaire soit portée devant les assises.

Son témoignage a été déterminant. Les condamnés disposent de dix jours pour interjeter appel





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