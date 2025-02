Adobe lance Firefly Web pour générer des vidéos à partir de texte

Adobe a rendu son moteur d'IA générative Firefly accessible au grand public via une version Web, permettant à tous de créer des vidéos de cinq secondes à partir d'un simple prompt textuel.

Adobe , son moteur d'intelligence artificielle générative Firefly , lancé il y a deux ans, est désormais accessible en version Web. Cette nouvelle version permet aux utilisateurs de générer des séquences vidéo de cinq secondes simplement en utilisant un prompt textuel. Adobe a annoncé ce mercredi que Firefly était désormais disponible sur le Web, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos sans avoir besoin d'utiliser les outils traditionnels du géant américain.

Les utilisateurs peuvent accéder à l'outil via un site Web dédié et générer une vidéo de cinq secondes en fournissant un court texte descriptif. De plus, ils ont la possibilité de modifier certains paramètres, tels que le plan, le format (vertical ou horizontal) et les mouvements de la caméra virtuelle, pour personnaliser davantage leur vidéo. Chaque vidéo générée est associée à des « images clés », une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de choisir l'image initiale et finale de la séquence de cinq secondes. En utilisant un prompt supplémentaire, ils peuvent indiquer ce qui se passe entre ces deux images clés, créant ainsi une narration plus complexe et engageante. L'intégration d'images clés ajoute une dimension supplémentaire à l'outil de génération vidéo d'Adobe, permettant aux utilisateurs de créer des vidéos plus précises et orientées selon leur vision. L'accès en version Web à Firefly ouvre de nouvelles perspectives pour la création de contenu vidéo, en démocratisant l'utilisation de l'intelligence artificielle et en permettant à un public plus large de réaliser ses propres vidéos.





