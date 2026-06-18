Adobe intègre Firefly dans ses applications créatives

Adobe a intégré son assistant Firefly dans les applications Premiere, Illustrator et InDesign pour aider les utilisateurs à se concentrer sur la création et à confier les tâches répétitives à l'intelligence artificielle.

Adobe a intégré son assistant Firefly dans les applications Premiere , Illustrator et InDesign. Cette intégration permet aux utilisateurs de confier les tâches répétitives à l'intelligence artificielle pour se concentrer sur la création .

L'assistant Firefly est disponible en bêta publique depuis le 18 juin 2026 et peut effectuer des tâches telles que trier des centaines de rushes, réorganiser des dizaines de calques et générer des fichiers différents à partir d'un tableur. Adobe a également ouvert en bêta privée une version revue de son studio créatif Firefly, qui inclut des fonctionnalités telles que la sauvegarde de personnages et lieux générés par l'IA, ainsi que la génération de kits de marque complets.

Cette intégration vise à garder les utilisateurs dans l'écosystème Adobe et à muscler ses outils face à la concurrence, notamment Canva. Adobe a produit plus de 18 milliards de générations en moins de deux ans et a atteint un chiffre d'affaires de 24 milliards de dollars en 2025, mais son action a chuté de 43 % depuis son sommet de mars 2025.

La société espère que cette intégration aidera à garder les utilisateurs dans son écosystème et à renforcer ses outils





Frandroid / 🏆 4. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adobe Firefly Intelligence Artificielle Création Premiere Illustrator Indesign

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rennes officialise sa première recrue offensive !Le Stade Rennais n'a pas mis beaucoup de temps à lancer son mercato avec une première recrue offensive en Ligue 1 après Adrien Thomasson.

Read more »

France-Sénégal : Le réveil décisif de Mbappé et Olise après une première période inquiétanteLes Bleus ont surmonté leurs difficultés initiales pour finalement battre le Sénégal grâce à une seconde période de haut niveau, portée par Kylian Mbappé et Michael Olise. Cette analyse détaille les performances individuelles et collectives, ainsi que les enseignements à tirer de ce match, qui expose à la fois les forces et les faiblesses de l'équipe de France avant les étapes suivantes de la compétition.

Read more »

Mbappé brille mais pêche en première période : les chroniqueurs de l'After Foot analysent sa prestationKylian Mbappé a inscrit un doublé lors de la rencontre entre la France et le Sénégal, mais sa prestation n'a pas été convaincante lors de la première période. Certains observateurs ont souligné que la Coupe du Monde était sa compétition, mais il devra améliorer son jeu pour mener les Bleus jusqu'à la victoire finale. L'émission 'L'After Foot' célèbre son 20ème anniversaire cette saison et réserve de nombreuses surprises à ses téléspectateurs. Les chroniqueurs de 'Génération After' ont débattu de la performance de Mbappé et ont salué le changement tactique de Didier Deschamps lors de la seconde période. Walid Acherchour et Kevin Diaz ont également analysé la rencontre France-Sénégal et ont mis en avant la domination française lors de la seconde période.

Read more »

Première conférence de presse de Kevin Warsh à la Fed : attentes et pressionsLes analystes anticipent un statu quo monétaire lors de la réunion de la Fed ce mercredi, avant la première conférence de presse de Kevin Warsh, le nouveau président désigné par Donald Trump, qui réclame des taux plus bas. Bien que l'économie américaine reste robuste, la hausse des prix liée au choc énergétique pose question. Warsh, perçu comme atypique et devant encore affirmer sa crédibilité, pourrait diverger des pratiques de son prédécesseur en critiquant le volume d'actifs de la Fed et sa communication. Les marchés surveillent de près ses premiers mots alors que l'indépendance de l'institution est mise à l'épreuve par les demandes répétées du président américain.

Read more »