ADN du Suspect Correspond à celui de Louise

Les autorités françaises ont procédé à l'arrestation d'un suspect dans le décès tragique de Louise, 11 ans, dans l'Essonne. L'ADN du suspect a été identifié sur les mains de la victime.

Quatre jours après le décès tragique de Louise , 11 ans dans l’ Essonne , l’enquête s’accélère. Selon le procureur de la République d’Evry, Grégoire Dulin, l’ ADN retrouvé sur les mains de Louise a matché avec celui du jeune homme âgé de 23 ans placé en garde à vue lundi soir à 20 heures. Sa garde à vue est prolongée ainsi que celle de trois de ses proches, sa mère, son père et sa petite amie.

Plusieurs auditions sont en cours, précise dans un communiqué le magistrat qui tiendra une conférence de presse jeudi à 18 heures. Le principal suspect avait été interpellé à Épinay-sur-Orge après avoir été reconnu sur les images de vidéosurveillance par des témoins. Elles montraient un homme vêtu d’une doudoune noire et d’une casquette, suivant Louise sur le chemin de retour de son collège. Ce suspect, décrit comme « addict aux jeux vidéo », selon une source proche du dossier, « semble avoir le bon profil ». Les enquêteurs de la PJ de Versailles, chargés des investigations, ont relevé des « incohérences » dans les déclarations du suspect, déjà connu de leurs services pour des affaires de droit commun. L’autopsie du corps de Louise a révélé qu’elle avait été frappée « une dizaine de fois », sans doute avec un couteau, selon les informations obtenues par 20 Minutes. Son corps, qui a été transporté à l’institut médico-légal de Corbeil-Essonnes, a été « lardé de nombreux coups piquants et tranchants », précise une source policière. Il présentait notamment quatre plaies sur le torse, et quatre autres au niveau du cou.





20Minutes / 🏆 6. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Asassinat Louise Essonne ADN Suspect

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

ADN du suspect correspond à celui retrouvé sur LouiseL'ADN retrouvé sur Louise, la jeune adolescente assassinée vendredi après sa sortie de collège, correspond à celui du suspect de 23 ans en garde à vue. Une analyse génétique réalisée en urgence a confirmé la correspondance. Plusieurs éléments à charge incriminaient déjà le suspect, dont des coupures aux doigts et la possession d'une doudoune similaire à celle visible sur les caméras de vidéosurveillance. Les versions incohérentes des parents et de la petite amie du suspect quant à son emploi du temps vendredi après-midi sont également en cours de vérification.

Lire la suite »

ADN du suspect retrouvé sur les mains de la victime LouiseL'ADN d'un suspect de 23 ans, arrêté lundi pour le meurtre de Louise, 11 ans, a été retrouvé sur les mains de la victime. Les auditions sont toujours en cours et quatre gardes à vue sont prolongées, y compris celle du principal suspect et de trois de ses proches.

Lire la suite »

Meurtre de Louise, 11 ans : l’ADN du suspect retrouvé sur le corps de la collégienneDe l’ADN avait été retrouvé sur le corps de Louise. Selon le parquet, il correspondrait à celui du suspect de 23 ans interpellé lundi soir

Lire la suite »

ADN d'un Suspect Trouvé sous les Ongles de LouiseL'enquête sur le meurtre de Louise, une collégienne retrouvée morte, a pris une tournure décisive avec la découverte de l'ADN d'un homme de 23 ans sous ses ongles. Cet habitant du quartier, connu pour des petits délits, a été placé en garde à vue pour meurtre sur mineur de 15 ans. Son alibi a été rapidement contredit et des contradictions dans ses déclarations ont émergé. Ses parents et sa petite amie ont également été placés en garde à vue pour non-dénonciation de crime.

Lire la suite »

Meurtre de Louise : l’ADN du principal suspect retrouvé sur les mains de la collégienneLe parquet d’Évry a annoncé mardi 11 février que l’ADN du principal suspect du meurtre de Louise a été retrouvé sur les mains de la collégienne tuée vendredi 7 février. Sa garde à vue a été prolongée, et trois de ses proches ont été interpellés pour non-dénonciation du crime.

Lire la suite »

Mort de Louise: ADN et incohérences pointent vers le suspectQuatre jours après le décès tragique de Louise, 11 ans dans l’Essonne, l’enquête s’accélère. L’ADN retrouvé sur les mains de la victime a matché avec celui d’un jeune homme de 23 ans placé en garde à vue. Sa garde à vue, ainsi que celle de trois de ses proches, est prolongée. Plusieurs auditions sont en cours et le procureur de la République d’Evry tiendra une conférence de presse jeudi.

Lire la suite »