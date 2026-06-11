ADN de mammouth retrouvé dans les excréments d'écureuils : une découverte incroyable

Des excréments d'écureuils ont révélé l'ADN de mammouths laineux, révélant l'évolution du mammouth. Les scientifiques ont également découvert de l'ADN de loups, de bisons, de chevaux, d'un guépard et de centaines de plantes.

De l' ADN de mammouth a été retrouvé dans des excréments d' écureuils , dans le Yukon au Canada . Ils permettront d'en savoir plus sur l' évolution du mammouth laineux .

Conservés dans des terriers hermétiquement clos, des excréments d'écureuils ont été retrouvés dans le Yukon au Canada. Ils contenaient du matériel génétique... de mammouths laineux. Fait moins d'effet que sortir de terre une défense de mammouth, reconnaît auprès de l'AFP Tyler Murchie, chercheur en paléogénomique à l'université McMaster, mais ils sont témoins d'un aperçu rare de l'évolution. Qui plus est, les scientifiques ont découvert de l'ADN de loups, de bisons, de chevaux, d'un guépard et de centaines de plantes.

Au départ, les scientifiques pensaient seulement étudier le microbiome de l'écureuil (son microbiote et son matériel génétique) avant de découvrir une'biodiversité d'organismes vraiment surprenante', raconte Tyler Murchie. Et ce grâce au'comportement naturel d'archiviste' de ces rongeurs. Les spermophiles arctiques sont de petits écureuils avec une capacité impressionnante à s'adapter au froid. Ils s'enterraient pour n'être actifs que quatre mois, là où ils ramassent le maximum de provisions : noix, graines, feuilles, os, fourrure...

L'ADN trouvé dans ces excréments remonte de 3 000 à 7 000 ans et a été conservé par le pergélisol, une couche de glace permanente. Une plongée dans le passé avec les 17e journées de l’archéologie à Istres, Martigues et Châteauneuf Les scientifiques ont alors reconstitué, tel un puzzle, les fragments d'ADN pour retrouver six mammouths laineux de différentes époques.

L'équipe de Tyler Murchie travaille sur une étude à partir de l'ADN retrouvé dans les excréments d'écureuils qui révèle l'évolution du mammouth laineux. Votre opinion compte pour nous. Rejoignez la communauté laprovence.com en réagissant sur l'article De l'ADN de mammouth dans des excréuil : l'incroyable découverte des scientifiques. Le bon sens des territoires' : après la ville, l’agglo, le maire d'Avignon Olivier Galzi lance son mouvement politiqu





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