Adieux de Naoto Saito, le demi de mêlée japonais du Stade Toulousain

Naoto Saito, le demi de mêlée japonais du Stade Toulousain, a disputé son dernier match à Ernest-Wallon avant de retourner au Japon à l'issue de la saison. Il a été célébré par ses coéquipiers après la victoire contre Lyon (39-31).

Naoto Saito , le demi de mêlée japonais du Stade Toulousain , a disputé son dernier match à Ernest-Wallon avant de retourner au Japon à l'issue de la saison.

Très ému, il a été célébré par ses coéquipiers après la victoire contre Lyon (39-31). En deux saisons, Saito aura disputé 37 matches avec le Stade Toulousain, toutes compétitions confondues. Il a profité de la grave blessure de Antoine Dupont pour arracher quelques minutes de jeu lors des demi-finales de Coupe des champions et du Top 14. Malgré une petite frustration, Saito a sorti sous les couleurs rouge et noir.

Il a remercié les supporters pour leur soutien pendant ces deux ans et a souligné la différence entre le rugby pratiqué en Top 14 et celui qui est pratiqué dans le Championnat japonais. Il espère retirer beaucoup de positif de cette expérience et être meilleur aujourd'hui que ne l'était il y a deux ans en arrivant. Il a également exprimé son envie de partager ce vécu avec ses coéquipiers de la sélection japonaise ou de son futur club





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