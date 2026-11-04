Adieux de Gaël Monfils au Paris Masters : Hommage touchant à sa fille Skaï

Gaël Monfils a reçu un vibrant hommage au Rolex Paris Masters le 3 novembre. Le joueur français a rendu un touchant hommage à sa fille Skaï et au public parisien.

Le 3 novembre, le Paris La Défense Arena a accueilli une cérémonie d'une intensité rare pour le tennis français. Gaël Monfils, âgé de 40 ans, a reçu un hommage collectif à l'occasion du Rolex Paris Masters, marquant la fin officielle de sa carrière professionnelle. Cette échéance intervenait quelques semaines seulement après la divulgation publique de son divorce avec la joueuse ukrainienne Elina Svitolina, leur union ayant été scellée en juillet 2021. L'ancien numéro 6 mondial a ainsi tourné une page décisive de sa vie privée et sportive devant une tribune remplie de supporters venus le saluer.

Un discours ému à sa fille Skaï

Le joueur français a adressé une déclaration particulièrement sensible à sa fille Skaï, qui a quatre ans à cette date. Il a exprimé son espoir de la voir devenir championne dans tous les domaines de son choix. Il a également laissé entendre qu'il rêvait de la voir un jour évoluer sur le court parisien. Cette confidence a suscité un échange émouvant, la petite Skaï ayant précédemment déclaré vouloir elle-même être championne de tennis. Ce moment personnel a cristallisé l'émotion du public présent lors de cette soirée.

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La reconnaissance du public parisien

Gaël Monfils a explicitement remercié la capitale française pour le soutien apporté durant sa carrière. Il a confié que c'est grâce à ce public qu'il a pu réaliser ses rêves sportifs. La Fédération française de tennis, représentée par son président Gilles Moretton, et le tournoi, dirigé par Cédric Pioline, étaient présents pour lui rendre ce dernier hommage. Un immense tifo portant le message "Merci Gaël" a également été déployé, soulignant l'attachement des supporters à sa personne et à son jeu.

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Le contexte d'une retraite anticipée

Cette cérémonie fait suite à l'annonce officielle de la retraite sportive effectuée le 5 octobre dernier. La décision de quitter le circuit professionnel a été précédée par des confidences douloureuses faites par le joueur sur Twitch le 26 octobre. Il y avait évoqué la détresse liée à la fin de son mariage avec Elina Svitolina, déclarant que son couple se brisait. Bien qu'il ait initialement été empêché de disputer son dernier match, la cérémonie au Paris Masters a permis de lui offrir la reconnaissance publique méritée.

Un palmarès et un héritage sportif

En quittant le circuit, Gaël Monfils laisse derrière lui un bilan solide composé de treize titres ATP. Né le 1er septembre 1986, il a passé plus de vingt années sur le circuit professionnel. Il a notamment atteint la deuxième place de la Coupe Davis en 2014 et a démontré ses compétences en poker professionnel dès 2010 avec PokerStars. Ce dernier hommage à Paris clôture une carrière riche en exploits et en engagements variés, marquant une transition importante pour le sport français.