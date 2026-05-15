Une étude de HelloSafe révèle une destination européenne méconnue et abordable, avec un budget quotidien moyen de 34 euros par adulte. La Moldavie, coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, offre des paysages magnifiques et une expérience unique, avec des prix bas et une économie peu tournée vers le tourisme de masse.

Adieu l'île de Ré : les voyageurs se tournent désormais vers 'le pays le moins cher d' Europe à visiter'Face à l'inflation et aux prix élevés des hébergements, une étude de HelloSafe révèle une destination européenne méconnue et abordable, avec un budget quotidien moyen de 34 euros par adulte.

Ce pays, bien que peu visité, offre des paysages magnifiques et une expérience unique. Entre l'inflation, la flambée des prix de l'hébergement et la popularité de certaines capitales saturées, les voyageurs cherchent désormais despour s'évader. Et il en existe encore ! En témoigne, une étude publiée en 2025 par HelloSafe qui a mis en lumière un pays européen qui affiche un budget moyen d'à peine 34 euros par jour et par adulte.

Selon l'Organisation mondiale du tourisme, cette destination figure même parmi les moins visitées du continent alors qu'elle mérite le détour. A l'est de l'Europe, cette destination sous-cotée n'est autre que la Moldavie, comme le rapportent nos confrères du. Coincée entre la Roumanie et l'Ukraine, elle demeure largement méconnue du grand public. Sa capitale, Chișinău, surnommée la 'ville aux sept collines', surprend par ses larges avenues arborées et ses nombreux espaces verts, qui en feraient l'une des d'Europe orientale.

Le parc Pouchkine et le vaste complexe des Vallées de la Rose offrent des parenthèses paisibles. Le soir, autour de la Place de la Grande Assemblée Nationale, restaurants et terrasses s'animent dans une ambiance conviviale et encore très locale. Un repas au restaurant revient en moyenne à 6 euros, tandis qu'une bière pression coûte environ 1,60 euro. À l'échelle européenne, peu de destinations affichent de tels tarifs.

Cette modération s'explique par un salaire moyen nettement inférieur à celui de l'Europe occidentale, mais aussi par une économie encore peu tournée vers le tourisme de masse. À titre de comparaison, l'étude HelloSafe classe également la Serbie et le Kosovo parmi les pays les plus abordables, loin devant la Suisse ou l'Islande, qui sont les plus onéreux. Au-delà des prix, la Moldavie séduit par la richesse de son patrimoine.

Les amateurs d'œnotourisme peuvent explorer les immenses caves souterraines de Cricova et de Milestii Mici, qui figurent parmi les plus vastes réseaux viticoles du monde, avec des dizaines de kilomètres de galeries. Le spectaculaire monastère rupestre d'Orheiul Vechi domine une vallée sculptée par le fleuve Răut. Les voyageurs curieux peuvent aussi découvrir la Transnistrie, territoire à l'atmosphère soviétique figée, ou randonner dans la réserve naturelle de Codrii et les gorges sauvages de Țîpova.

Bonne nouvelle pour les Français : l'entrée sur le territoire moldave est simple. Selon Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, aucun visa n'est requis pour un séjour touristique de moins de 90 jours sur une période de six mois, à condition de disposer d'une carte d'identité ou d'un passeport valide encore six mois après l'entrée. Véritable couteau-suisse, je ne me limite à aucune rubrique !

Je suis autant au courant de la dernière tendance dating qui fait le buzz sur TikTok, que du nouveau super-aliment plébiscité par les nutritionnistes d'Instagram. Dénicheuse de buzz assumée, j'ai plus d'un tour dans mon sac pour vous surprendre !

• Les personnes qui vieillissent le mieux consomment cet aliment en conserve au moins une fois par semaine, selon une diététicienne• Selon un cardiologue, cet aliment bourré de cholestérol serait un véritable fléau pour la santé Le nouveau paradis fiscal des retraités français n'est pas au Portugal : cette ville du Berry séduit les retraités par son coût de la vie imbattable Domaine de Verchant : à 10 minutes de Montpellier, ce domaine 5 étoiles abrite l'un des spas les plus premium du sud de la Franc





grazia_fr / 🏆 45. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Moldavie Europe Budget Travel Hellosafe Organization Mondiale Du Tourisme

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Billet unique, une seule plateforme : que propose l’Europe pour simplifier le train ?Bruxelles veut aider les passagers à comparer les prix et acheter leur billet en une seule fois pour les voyages transfrontaliers, ce qui revient à contraindre les compagnies à proposer les offres de leurs concurrents

Read more »

Mondial-2026: l'Iran organise une cérémonie d'adieu pour son équipe nationaleL'Iran a organisé mercredi une cérémonie d'adieu pour son équipe nationale de football, dont la participation dans un mois à la Coupe du monde 2026 organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique reste toutefois entourée d'incertitudes.

Read more »

Coupe du monde 2026: l'Iran organise une cérémonie d'adieu pour son équipe nationaleLa participation de l'équipe nationale iranienne à la Coupe du monde sur le sol américain est toujorus en suspens après l'attaque de la République islmaique par les troupes de Donald Trump.

Read more »

Ukraine: au moins dix morts et une quarantaine de blessés dans une vaste attaque sur KievLe bilan des bombardements russes massifs qui ont frappé Kiev dans la nuit s'est alourdi jeudi à dix morts et 45 blessés, réduisant encore un peu plus les espoirs d'un règlement de ce conflit meurtrier qui dure depuis plus de quatre ans.

Read more »