Découvrez les modèles Adidas tendance automne 2026, du léopard SL 72 OG aux classiques Run 60s 4.0, avec les prix et promotions actuelles.

Les sneakers rétro opèrent un retour massif sur les rayons Adidas cette saison, transformant les garde-robes urbaines. Cette dynamique modeste s'articule autour de trois modèles phares : les Adidas SL 72 OG au look audacieux, les Adidas Run 60 s 4.0 minimalistes et les Adidas Breaknet Sleek aux teintes douces. Ces paires allient confort quotidien et esthétique vintage, répondant à une demande croissante pour des designs versatiles.

Modèle SL 72 OG : L'audace du léopard pour l'automne 2026

Les Adidas SL 72 OG revisitent le modèle iconique lancé dans les années 70, devenant la coqueluche des consommatrices parisiennes. Leur dessus en crin de poney arbore un imprimé léopard brun et noir quasi intégral, contrastant avec les trois bandes blanches latérales. Des lacets orange vif et une languette blanche portant le logo Adidas orange complètent cette silhouette rétro distinctive.

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Ce modèle privilégie une sensation de légèreté grâce à sa silhouette basse et sa fine semelle intermédiaire. La semelle extérieure en caoutchouc couleur gomme renforce l'esprit vintage authentique de la chaussure. Facile à associer à un jean ou une tenue sobre, elle apporte un caractère unique à n'importe quelle silhouette automnale.

Actuellement en promotion sur le site officiel, le prix des Adidas SL 72 OG passe de 110 euros à 71,50 euros. Cette réduction de 38,50 euros représente une opportunité notable pour acquérir un modèle emblématique à un tarif attractif.

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Adidas Run 60s 4.0 et Breaknet Sleek : Les alternatives sobres et confortables

Les Adidas Run 60s 4.0 offrent une approche plus minimaliste avec un coloris tout blanc rehaussé de touches beige clair et grises. Ces sneakers combinent des matières synthétiques et du textile pour assurer une respirabilité optimale lors de longues périodes de marche. Cependant, les retours indicateurs que le modèle taille petit, recommandant de choisir une pointure supérieure.

De leur côté, les Adidas Breaknet Sleek misent sur une harmonie de teintes terre de Sienne, rose pâle et semelle caramel. Inspirées des sneakers de tennis vintage, elles présentent une forme plus arrondie et bénéficient d'une note élevée de 4,8 sur 5 basée sur 260 évaluations. Elles taillent normalement, ce qui facilite l'achat en ligne pour une coupe féminine et confortable.

Ces deux modèles sont proposés au même prix de 60 euros sur le site officiel Adidas. Ils constituent des alternatives idéales pour celles qui souhaitent éviter l'imprimé animal tout en adoptant un style rétro décontracté et raffiné.

Autres références Adidas en promotion majeure pour les sneakers

La marque aux trois bandes élargit son offre avec d'autres modèles phares en réduction pour répondre aux attentes de tous les styles. Ces promotions incluent les Adidas Grand Court Base 00s à 52,50 euros au lieu de 70 euros. Les amateurs de modèles populaires peuvent également saisir les Adidas Samba JP à 65 euros au lieu de 130 euros.

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L'offre promotionnelle se poursuit avec les Adidas Samba LT disponibles à 91 euros au lieu de 130 euros. Pour les recherches de performance mélangée à l'esthétique, les Adidas Adistar Control 3 sont proposées à 60 euros au lieu de 100 euros. Enfin, les Adidas VL Court Classic Shoes sont accessibles à 48,75 euros au lieu de 65 euros.

L'offre de Adidas Supernova Glide F complète ce catalogue de réductions à 91 euros au lieu de 130 euros. Ces différentes références permettent aux consommateurs de choisir selon leurs préférences, entre design épuré et motifs plus affirmés, sans compromise sur le budget ou la qualité.