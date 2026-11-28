Profitez de -50 % sur les baskets Adidas Gazelle lors du Black Friday. Découvrez les prix réduits des modèles Indoor bleus, verts et Lo Pro noirs sur le site d'Adidas.

La marque sportive Adidas propose actuellement des remises exceptionnelles sur ses modèles de baskets phares dans le cadre de l'événement commercial annuel. Les consommateurs peuvent acquérir des sneakers Adidas Gazelle avec des réductions atteignant la barre des -50 %. Cette promotion s'applique spécifiquement à trois variantes du modèle Gazelle disponibles sur la plateforme de vente en ligne du fabricant allemand.

Offres Gazelle à -45 % et -50 %

Le modèle Adidas Gazelle Indoor aux couleurs bleu clair et blanc est actuellement disponible à 66 euros au lieu de 120 euros. Cette offre correspond à une remise de 45 % sur le prix d'origine du produit. La tige bleu clair est complétée par les trois bandes dentelées emblématiques de la marque, tandis que les lacets et le renfort à l'arrière arborent une couleur blanche. Le nom du modèle est inscrit en lettres dorées sur le côté extérieur de la chaussure.

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La variante Adidas Gazelle Indoor combinant vert foncé et blanc est proposée au même tarif de 66 euros, soit 120 euros moins 45 %. Les lacets assortis à la tige vert foncé confèrent à cette basket un look vintage distinctif. Ces chaussures sont recommandées pour être associées avec un jean brut ou une petite jupe droite. Les acheteurs peuvent créer un rappel de couleur avec un foulard ou une écharpe assortie pour harmoniser leur tenue.

La version revisitée Adidas Gazelle Lo Pro, aux couleurs noir et blanc, bénéficie d'une réduction maximale de 50 %. Le prix est fixé à 60 euros au lieu de 120 euros. L'association du noir, du blanc et du doré pour le nom du modèle sur le côté assure une sobriété et une élégance marquées. Cette paire s'adapte facilement à différents types de vêtements pour suivre les envies du jour.

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Autres réductions significatives chez Adidas

Outre les modèles Gazelle, la marque propose également d'autres sneakers à des tarifs préférentiels pendant cette période de solde. La basket Adidas Grand Court Base 00s est proposée à 49 euros au lieu de 70 euros. Ce modèle offre une option abordable pour les amateurs de style classique.

Deux versions de la basket Adidas Samba sont disponibles à 65 euros au lieu de 130 euros. Il s'agit des modèles Samba JP et Samba LT. Chacun de ces deux modèles bénéficie ainsi d'une réduction de 50 %. Ces chaussures restent des références incontournables dans le domaine de la mode sportive.

L'Adidas Adistar Control 3 est vendu à 55 euros au lieu de 100 euros, représentant une remise de 45 %. Par ailleurs, l'Adidas VL Court Classic Shoes est disponible à 45 euros 50 au lieu de 65 euros. La basket Adidas Supernova Glide F est quant à elle proposée à 84 euros 50 au lieu de 130 euros.

Stratégie de prix et disponibilité limitée

Ces promotions s'inscrivent dans le cadre plus large du Black Friday, une période connue pour ses offres attractives dans le secteur de la mode et du sport. Adidas utilise cette occasion pour attirer les consommateurs vers ses modèles les plus populaires de l'année 2026. Les remises varient de 30 % à 50 % selon les modèles et les coloris disponibles.

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La disponibilité de ces articles peut varier en fonction des stocks restants et des préférences régionales. Les acheteurs sont invités à vérifier rapidement les tailles et les coloris disponibles sur le site officiel d'Adidas. Cette période de soldes représente une opportunité pour acquérir des sneakers de qualité à des prix nettement inférieurs aux tarifs habituels.

Impact sur les ventes et la concurrence

La stratégie de prix agressif d'Adidas vise à augmenter le volume des ventes tout en maintenant la perception de marque premium. En offrant des réductions substantielles sur des modèles emblématiques comme la Gazelle, la marque renforce sa position face à la concurrence dans le secteur des sneakers. Les consommateurs peuvent ainsi accéder à des produits tendance avec un budget maîtrisé.

Cette opération commerciale souligne l'importance de l'optimisation des stocks et la rotation rapide des produits dans le commerce de détail. Les modèles Gazelle, ayant connu une popularité croissante, sont particulièrement ciblés par cette promotion. Les résultats de ces ventes seront un indicateur clé de la force de marque d'Adidas au cours de la saison à venir.