Adidas Adizero Adios Pro 4 : Analyse technique et performance marathon

Découvrez l'Adidas Adizero Adios Pro 4, chaussure de marathon légère à 193 g. Test i-run : amorti excellent, dynamique optimal et prix réduit à 192€.

La nouvelle Adidas Adizero Adios Pro 4 s'impose comme une référence technique pour les marathoniens exigeants. Cette chaussure de route est spécifiquement conçue pour la compétition sur des distances allant du 10 km au marathon complet. Elle se distingue par un poids plume de 193 grammes mesurés sur la balance, ce qui la classe parmi les modèles les plus légers disponibles actuellement.

Caractéristiques techniques et poids

L'ingénierie de cette semelle repose sur un drop de 6 mm, un angle idéal pour favoriser une attaque médio-pied sans solliciter excessivement le tendon d'Achille. La structure est optimisée pour l'asphalte, offrant une stabilité nécessaire lors des courses sur route. Ce design précis permet aux coureurs de maintenir une foulée efficace tout en réduisant les risques de blessures liées aux impacts répétés.

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Performance validée par l'expert i-run

La plateforme d'évaluation i-run a attribué à la fois un dynamisme et un amorti classés Excellent pour ce modèle. La restitution d'énergie opère à chaque appui pour propulser l'athlète vers l'avant sans effort perceptible supplémentaire. Sur 42 kilomètres, les 193 grammes ne génèrent pas de fatigue musculaire accumulée, contrairement aux chaussures plus lourdes qui alourdissent la foulée étape après étape.

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Catégorie de coureurs visée

Ce produit cible prioritairement les athlètes à foulée neutre pesant moins de 75 kg. Au-delà de ce seuil de poids, le retour d'énergie fourni par la mousse et les tiges carbone n'est pas pleinement exploité par la structure. Les 199 avis agrégés sur la plateforme confirment une satisfaction très large avec une note moyenne de 4,8 sur 5, validant cette approche ciblée.

Prix et disponibilité commerciale

L'Adidas Adizero Adios Pro 4 est proposée à 192 euros, soit une économie de 58 euros par rapport au prix conseillé de 250 euros. Cette réduction rend l'accès à ce niveau de performance nettement moins engageant financièrement pour les coureurs visant un chrono record. Bien que pensée pour la compétition officielle, cette chaussure ne remplace pas l'entraînement quotidien selon les recommandations des experts.