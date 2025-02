Adi Hütter : Monaco Prépare un Match Fantastique contre Benfica

L'entraîneur de Monaco, Adi Hütter, a exprimé sa prudence avant le match aller du tour de play-off de Ligue des champions contre Benfica, reconnaissant les forces de l'adversaire tout en affirmant la capacité de son équipe à se qualifier pour le prochain tour.

À la veille du match aller du tour de play-off de Ligue des champions contre Benfica , l'entraîneur de Monaco , Adi Hütter , a adopté une posture prudente lors de sa conférence de presse mardi, bien qu'il estime que son équipe possède les moyens de se qualifier pour le prochain tour. \Lors d'une discussion avec les journalistes, Hütter a déclaré: « Ce match est très important pour nous. La différence avec les autres matchs est que c'est maintenant une phase à élimination directe.

Nous devons aller à Lisbonne avec un bon résultat car l'Estadio da Luz est un stade formidable avec un public incroyable. Demain, nous devons jouer comme nous l'avons fait lors de notre dernier match. Après l'expulsion de Wilfried Singo, nous avons bien joué (Monaco était mené 2-1 avant de céder en fin de match). Mentalement, nous devons préparer nos joueurs à être capables de battre Benfica. »\ Concernant la gestion des émotions par un groupe jeune comme le sien, Hütter a ajouté: « J'aime quand nous jouons au football avec passion, mais nous devons être très intelligents et contrôler nos émotions. Le dernier match, je n'étais pas très satisfait de certaines décisions arbitrales, notamment l'expulsion de Wilfried Singo. Carreras aurait aussi dû recevoir un deuxième jaune, mais c'est le football. Nous devons faire attention à Benfica, ils ont une équipe fantastique, une grande histoire... Nous devons nous concentrer sur tous les petits détails pour obtenir un bon résultat et avoir un avantage avant de nous rendre là-bas. Pour cela, nous devons jouer un match fantastique. »\Le coach a également souligné les changements survenus depuis le premier affrontement entre les deux équipes: « Leurs deux joueurs blessés aux ligaments croisés lors du dernier match de championnat (Bah et Manu Silva) ont été une perte importante. Pavlidis et Cabral sont très forts. J'apprécie leur style en 4-3-3 avec Aursnes, Kokcu, peut-être Florentino, qui forment le cœur de l'équipe. Depuis, nous avons aussi un peu de mal en championnat, mais nous sommes heureux car nous avons un très grand groupe. Marquer 13 points, ce n'est pas si mal. Nous avons battu Barcelone et Aston Villa. Parfois, nous avons eu du mal dans les grands matchs, il y a eu quelques expulsions (Singo contre Benfica, Mawissa face à l'Inter), trop de buts encaissés, mais c'est aussi beaucoup d'expérience pour nos jeunes joueurs





