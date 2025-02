Adi Hütter au tournant à Monaco

L'ASM traverse une période difficile, et l'entraîneur Adi Hütter est sous pression. La réception de Nantes demain ouvrira une séquence décisive de trois matchs qui détermineront en partie la suite de la saison de l'ASM et, potentiellement, celle de son entraîneur.

Le club monégasque de l' ASM traverse une période difficile, marquée par une série de contre-performances qui mettent l'entraîneur Adi Hütter sous pression. La réception de Nantes demain ouvrira une séquence décisive de trois matchs, qui détermineront en partie la suite de la saison de l' ASM et, potentiellement, celle de son entraîneur. « Tout est possible » , laisse entendre son entourage, alors que l' ASM affirme que ce n'est pas un sujet d'actualité.

Cependant, la question de la sécurité d'Adi Hütter, malgré sa prolongation de contrat jusqu'en 2027, se pose logiquement un mois à peine après. L'atmosphère est tendue au sein du club, et l'incapacité de l'entraîneur autrichien à redresser la barre met en évidence la fragilité du club de la Principauté. La dynamique depuis fin novembre est préoccupante, avec quelques éclairs positifs comme la victoire contre Aston Villa (1-0, le 21 janvier) qui a assuré sa place en play-offs de la Ligue des champions. Mais les défaites contre le PSG (2-4, 1-4), Arsenal (0-3) et l'Inter (0-3) en Ligue des champions, ainsi que celle face à Montpellier (1-2) devant le propriétaire Dimitri Rybolovlev, illustrent clairement les difficultés du moment. La défaite contre Benfica (0-1) mercredi soir, la neuvième en seize matches, ajoute à la pression. L'élimination de la Coupe de France par Reims (1-1, 1-3 aux t.a.b., le 14 janvier) entre deux événements n'améliore pas la situation. « L'équipe est sur les mêmes temps de passage que la saison dernière en Championnat, achevée à la 2e place », rétorque l'ASM. Cependant, même si l'objectif initial de qualification aux play-offs de la C1 a été atteint, ceux qui connaissent Dimitri Rybolovlev ne doutent pas que le milliardaire russe ait déjà fait part de ses inquiétudes au directeur général Thiago Scuro. Le passé montre que Rybolovlev n'hésite pas à se séparer de ses entraîneurs en cours de saison, comme l'ont démontré les licenciements de Leonardo Jardim, Thierry Henry, Roberto Moreno et Niko Kovac. Philippe Clement et Adi Hütter ont été maintenus, mais à la limite, grâce à des résultats jugés satisfaisants. La qualification pour la prochaine Ligue des champions est une obligation, d'autant plus avec la baisse des droits télé. Hütter devra démontrer qu'il est l'homme de la situation. « En dépit d'un arbitrage très défavorable, une qualification pour les 8es est toujours possible », rappelle le club. Le match contre Nantes, suivi du déplacement à Lille, apparaissent comme des échéances cruciales pour les Monégasques, actuellement à la 4e place du classement. « Jusqu'à présent, il (Hütter) n'a jamais vraiment changé de méthode, et les limites de son management sont apparues au grand jour », souligne un agent de joueur. « C'est maintenant qu'on va voir quel type de meneur d'hommes il est. »





lequipe / 🏆 83. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Adi Hütter ASM Monaco Ligue 1 Pression Résultats Nantes Lille

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Blessure de Singo et Caio Henrique en difficulté : Adi Hütter s'explique avant Monaco-RennesL'entraîneur de Monaco, Adi Hütter, a annoncé la blessure de Wilfried Singo aux ischio-jambiers, le tenant éloigné des terrains plusieurs semaines. Il a également évoqué les difficultés de Caio Henrique, sans pour autant les imputer à une blessure physique.

Lire la suite »

Adi Hütter: Monaco a montré du caractère malgré la défaite face à l'InterL'entraîneur de l'AS Monaco, Adi Hütter, a reconnu que le match de son équipe contre l'Inter Milan était difficile, malgré la qualification pour les barrages de la Ligue des champions. Lautaro Martinez a marqué un triplé pour l'Inter, qui a remporté le match 3-0. Hütter a salué le caractère de son équipe, qui a affronté des équipes prestigieuses comme Barcelone, Arsenal et Aston Villa en phase de groupe.

Lire la suite »

Adi Hütter : Monaco Prépare un Match Fantastique contre BenficaL'entraîneur de Monaco, Adi Hütter, a exprimé sa prudence avant le match aller du tour de play-off de Ligue des champions contre Benfica, reconnaissant les forces de l'adversaire tout en affirmant la capacité de son équipe à se qualifier pour le prochain tour.

Lire la suite »

– Benfica : le coup de gueule d'Adi Hütter sur le rouge d'Al-MusratiMonaco a perdu gros hier en s'inclinant à domicile face à Benfica. Un match marqué par le rouge polémique de Moatasem Al-Musrati.

Lire la suite »

Monaco: comment le renard Mika Biereth a vite séduit le vestiaire de l'ASMArrivé cet hiver de Sturm Graz (Autriche), Mika Biereth a inscrit son premier but sous les couleurs monégasques contre Rennes (3-2). Décrit comme mobile et finisseur, l’attaquant d'1,88m se fait sa place dans le vestiaire monégasque et devrait de nouveau être titulaire contre Auxerre ce samedi...

Lire la suite »

Comment Hütter traverse le trou d'air de MonacoL'entraîneur autrichien Adi Hütter a fait évoluer son management ces dernières semaines pour enrayer la mauvaise passe traversée par l'ASM et chasser une certaine lassitude avant d'affronter Benfica mercredi soir en barrager aller de Ligue des Champions (21h).

Lire la suite »