Adesanya et Goddard se retrouvent après un combat controversé

Le champion des poids moyens, Israel Adesanya, a rencontré l'arbitre Marc Goddard après leur controversé combat à l'UFC Fight Night. Les deux hommes ont partagé une accolade et une conversation amicale malgré les critiques adressées à Goddard pour l'arrêt prématuré du combat.

Plus d'une semaine après sa défaite par TKO contre le Français Nassourdine Imanov lors d'une l' UFC Fight Night, Israel Adesanya a recroisé l'arbitre du combat, Marc Goddard , à l'occasion de l' UFC 312 le week-end passé à Sydney. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les retrouvailles entre les deux hommes ont été plus que cordiales dans les coulisses, malgré les reproches faits par de nombreux amateurs de MMA à l'arbitre d'avoir arrêté le combat trop tôt.

Dans une vidéo du Nigérian, qui vit en Nouvelle-Zélande, diffusée sur Youtube, Adesanya et Goddard partagent une accolade avant de discuter plusieurs minutes. 'Ta gueule! Non je rigole! C'est sympa de se revoir en dehors de la cage!' s'exclame Adesanya alors que l'arbitre lui demande comment il va. 'Je suis vraiment désolé...', ajoute Goddard. 'Je n'étais plus là' Le N°2 du classement des poids moyens a ensuite tenu à mettre fin aux critiques en validant la décision de l'arbitre anglais. 'Ne le sois pas, je vais te dire une chose. Celui (l'arrêt) à New York (contre Alex Pereira), je me disais: 'Ouais...' mais celui-là était le bon choix. Tu sais pourquoi? Je n'étais plus là, je bougeais mais c'était juste des réflexes', a-t-il expliqué. 'Je ne veux arrêter aucun combat, jamais. Je te respecte', lui répond Goddard avant qu'Adesanya ne conclut par un: 'Arrête, tu prêches un converti. Ne t'inquiète pas, et fuck ce qu'ils peuvent dire', laissant un message aux mauvaises langues. Il est en effet souvent reproché aux arbitres de MMA d'arrêter les combats trop tôt, des critiques venant notamment des supporters mais parfois aussi directement des combattants. En novembre 2022, Marc Goddard avait déjà arrêté le combat et donné la victoire à l'adversaire d'Israel Adesanya, le Brésilien Alex Pereira, au Madison Square Garden de New York. A l'époque, Adesanya avait considéré qu'il était encore 'lucide' et aurait pu se relever mais déjà, il reconnaissait que l'arbitre avait 'fait du bon travail'.





RMCsport / 🏆 63. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

MMA UFC Israel Adesanya Marc Goddard Défaite TKO Arbitre Combat Controverse

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Nassourdine Imavov s'ouvre le choix des possibles après sa victoire face à Israel AdesanyaIl vient de pénétrer dans une autre dimension. Depuis sa victoire par TKO, à Riyad samedi dernier face à Israel Adesanya, « Nass » est devenu une menace pour toute la catégorie des moyens. Et il peut tenir la distance face à Dricus Du Plessis et Sean Strickland. Reste l'inconnue Khamzat Chimaev. Pour un titre qu'il mérite.

Lire la suite »

Nassourdine Imavov fait un bond spectaculaire au classement des -84kgs après sa victoire contre Israël AdesanyaNassourdine Imavov s'est imposé de manière spectaculaire contre Israël Adesanya samedi à Ryad, sautant de la cinquième à la deuxième place du classement des -84kg. Le Français réclame désormais un combat pour le titre face au champion Dricus Du Plessis ou Sean Strickland, qui s'affrontent lors de l'UFC 312 à Sydney.

Lire la suite »

Israël Adesanya - Nassourdine Imavov : Un choc au sommet!L'ancien champion du monde d'MMA, Israël Adesanya, est en difficulté face à une série de défaites. Au contraire, Nassourdine Imavov, en pleine ascension, vise une chance de devenir champion. Ce choc se déroulera le samedi 1er février sur RMC Sport 1.

Lire la suite »

Israël Adesanya vs Nassourdine Imavov: Le Combat à ne Pas ManquerLe champion légendaire du MMA, Israël Adesanya, affronte le Français en pleine ascension, Nassourdine Imavov. Un combat passionnant qui promet de nombreuses surprises.

Lire la suite »

Nassourdine Imavov Dépasse Israel Adesanya et S'apprête à Gravir le Top 3 de l'UFCAprès une victoire spectaculaire contre Israel Adesanya, Nassourdine Imavov devrait grimper dans le classement des poids moyens de l'UFC. Le président de l'organisation, Dana White, a confirmé la montée du Français, qui pourrait devenir le troisième combattant français dans le top 3 d'une catégorie à l'UFC.

Lire la suite »

Trêve Israël-Hamas: Israël annnonce avoir libéré 90 prisonniers palestiniensQuelques heures après la libération de trois otages israéliennes, Israël a annoncé avoir libéré 90 prisonniers palestiniens dans la nuit de dimanche 19 à lundi 20 janvier.

Lire la suite »