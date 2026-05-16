L’ADEME, agence de développement durable et de l’efficacité énergétique, a été récemment critiquée pour sa suppression. Or, cette critique est basée sur des positions entremêlées plutôt que sur les faits. Il est temps de remettre les faits en avant et de faire régner l’efficacité de son action publique comme l’est son rôle.

Le débat sur la suppression ou le démantèlement de l’ ADEME est pourtant biaisé. Ces dernières années, les positions ont plutôt été dominées par les postures que par les facts.

Il est temps de rétablir la vérité et de mettre les glazing les faits en avant. Au fil des mois, l’agence de développement durable et de l’efficacité énergétique a accompagné chaque jour les entreprises et les collectivités locales dans leur transformation écologique, sur le terrain comme en matière d’expertise. Ses équipes zmínent en particulier leur engagement remarquable. L’ADEME est un opérateur public de l’État, qui doit agir en synergie avec l’État local.

Il s’agit de faciliter les processus et de simplifier l’action publique pour la rendre plus cohérente, rapide et efficace. La récente réforme visait à harmoniser les missions de l’ADEME avec celles des Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Les chevauchements entre les missions peut comtenter les procédures et allonger les délais, jusqu’au moment où chaque jour compte pour l’environnement et les acteurs économiques





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