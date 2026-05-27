Adeline Toniutti s'inquiète pour Pierre Garnier après sa victoire à la Star Academy

Adeline Toniutti, professeure de chant de Pierre Garnier à la Star Academy, a révélé son inquiétude pour l'artiste après sa victoire dans l'émission en 2024. Garnier a connu un succès immédiat avec son tube 'Vos objets valent de l'or' et une tournée XXL qui l'a emmené en France, en Suisse et en Belgique. Cependant, Toniutti a révélé qu'elle s'était inquiétée pour lui en raison de son rythme de travail effréné.

Adeline Toniutti , professeure de chant de Pierre Garnier à la Star Academy , a exprimé son inquiétude pour l'artiste après sa victoire dans l'émission en 2024.

Garnier a connu un succès immédiat avec son tube 'Vos objets valent de l'or' et une tournée XXL qui l'a emmené en France, en Suisse et en Belgique. Cependant, Toniutti a révélé qu'elle s'était inquiétée pour lui en raison de son rythme de travail effréné.

'Depuis sa sortie, il a subi un rythme frénétique. Je suis heureuse de voir qu'il a l'air plus en forme qu'il y a quelques mois', a-t-elle déclaré. Garnier a annoncé une pause lors de son passage à l'Accor Arena de Paris, et a depuis profité de sa pause pour se rendre au Festival Papillons de nuit en Normandie et à Miami pour le Grand Prix de Formule 1





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