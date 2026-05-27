Adeline Toniutti bientôt de retour à la Star Academy ? Un appel du pied à la production

Adeline Toniutti, ancienne professeure de chant de la Star Academy, exprime son souhait de revenir dans l'émission, même pour une simple apparition. Elle évoque son affection pour l'équipe et le plaisir de contribuer à la progression des élèves. Par ailleurs, la nouvelle saison de la Star Academy se prépare avec quelques changements dans le corps professoral.

Adeline Toniutti , figure emblématique des premières saisons du reboot de la Star Academy , a récemment fait un appel du pied à la production de l'émission.

Dans une interview, elle a exprimé son grand plaisir à retrouver Nikos Aliagas, l'engouement du direct et la pression de faire progresser rapidement les élèves. Pour que cela se concrétise, il faut qu'ils l'invitent, même pour une apparition surprise, une masterclass ou juste une semaine, comme elle le dit elle-même en faisant passer le mot. Celle qui considère la pédagogie comme une véritable mission a également expliqué combien cette expérience a bouleversé sa vie.

Elle évoque des personnes déséquilibrées qu'elle a rencontrées mais sans donner plus de détails. Par ailleurs, Adeline Toniutti se lance dans une nouvelle aventure télévisuelle avec l'émission Cash in the attic, où elle parcourt la France à la recherche d'objets oubliés dans les greniers des particuliers, accompagnée d'un commissaire-priseur local. Elle aide les familles à estimer puis vendre leurs biens aux enchères pour financer des projets personnels.

Pour cette première expérience comme animatrice, elle dit avoir trouvé un terrain de jeu idéal, apportant une touche rock et spontanée à ce programme patrimonial. Cette nouvelle aventure pourrait bien installer durablement Adeline Toniutti dans le paysage audiovisuel, loin du seul costume de prof de chant. La Star Academy a fait son grand retour le 4 novembre 2023 sur TF1 avec une formule désormais bien rodée : quotidiennes, évaluations et primes du samedi soir.

Pour cette nouvelle édition, quelques changements ont eu lieu dans le corps professoral. Cécile Chaduteau et Malika Benjelloun rejoignent l'aventure respectivement en charge de l'expression scénique et de la danse, remplaçant Laure Balon et Yanis Marshall. Michael Goldman reste directeur de la Star Academy, sans demander d'augmentation ; il perçoit 5 000 euros par semaine pour 12 semaines, soit 60 000 euros cette saison.

Pierre de Brauer, comédien spécialiste de l'improvisation, rempile comme professeur de théâtre avec un salaire passant de 5 000 à 24 000 euros pour la saison. Pour le sport, Coach Joe, également connu pour entraîner les stars hollywoodiennes comme les Kardashian, Omar Sy et Kanye West, est de retour. Yanis Marshall, qui avait perçu 50 000 euros l'an dernier pour ses multiples casquettes, n'est plus dans l'équipe.

La nouvelle professeure de danse Malika Benjelloun, danseuse et chorégraphe italo-marocaine de 43 ans, a une solide expérience, ayant travaillé avec Robbie Williams et Billy Crawford. Cécile Chaduteau, quant à elle, a commencé comme danseuse classique avant de rejoindre la troupe de Kamel Ouali, de participer à Star Academy et de chorégraphier des comédies musicales comme Flashdance ou Charlie et la Chocolaterie.

L'engouement autour de la Star Academy ne faiblit pas, et les fans attendent avec impatience de savoir si Adeline Toniutti reviendra, ne serait-ce que pour une courte apparition. Son énergie communicative et ses méthodes vocales expressives avaient conquis le public lors des saisons précédentes. En attendant, elle se consacre à sa nouvelle émission Cash in the attic, qui semble lui offrir une nouvelle façon de briller à l'écran.

La production de la Star Academy, quant à elle, continue de préparer la prochaine saison, espérant sans doute pouvoir compter sur la participation surprise de l'ancienne professeure de chant. Les téléspectateurs, eux, n'ont plus qu'à patienter jusqu'à l'automne prochain pour découvrir les nouveaux talents et les éventuelles surprises réservées par l'émission





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