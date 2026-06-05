La jeune femme a pris la parole sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle à sa communauté. Ils avaient finalement officialisé leur couple quatre ans après leur rencontre dans l'émission de télé-réalité.

Adelina et Benjamin annoncent leur rupture après quatre ans de relation dans Le Meilleur Pâtissier . La jeune femme a pris la parole sur son compte Instagram pour annoncer la nouvelle à sa communauté.

Ils avaient finalement officialisé leur couple quatre ans après leur rencontre dans l'émission de télé-réalité. Les deux pâtissiers avaient rapidement décidé de partager leur quotidien entre Meurthe-et-Moselle et Toulouse. En 2022, les tourtereaux avaient dévoilé une grande nouvelle, baptisée Ben et Adé. Alors que tout semblait aller comme sur des roulettes, le couple a décidé de mettre un terme à sa relation.

Quatre ans après le début de leur histoire d'amour, Adelina a annoncé que leurs chemins se séparaient. Cette décision n'a pas été facile à prendre et s'est construite avec le temps. Elle promet qu'elle sera toujours présente sur les réseaux sociaux et qu'une nouvelle page s'écrit, toujours avec sa communauté





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