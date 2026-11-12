Adèle Castillon et la Star Academy 2026 : une masterclass marquante pour les candidats de TF1

Lors de la 14e saison de la Star Academy diffusée sur TF1 à partir du 10 octobre 2026, Adèle Castillon a mené une masterclass intensive. Découvrez les détails de cette intervention spéciale pour la promo 2026.

Depuis le samedi 10 octobre 2026, la chaîne TF1 diffuse la quatorzième saison de la Star Academy, un télécrochet emblématique qui captive à nouveau les téléspectateurs. Cette nouvelle édition met en lumière la promo 2026, une cohorte de jeunes talents qui cherchent à s'imposer sur la scène du château. Pour accompagner ces candidats dans leur parcours, la production a intégré des figures connues du milieu artistique, notamment Adèle Castillon et Eva, afin d'assurer le rôle de grandes sœurs au sein de l'émission.

La masterclass d'Adèle Castillon le 12 novembre

La masterclass donnée par Adèle Castillon s'est déroulée lors de la quotidienne du jeudi 12 novembre 2026, offrant aux fans du télécrochet une fenêtre privilégiée sur l'intérieur du château. L'interprète du tube "L'Été avec toi" a pris son rôle de grande sœur très au sérieux, mettant à profit cette session pour impartir ses connaissances aux académiciens. Elle a non seulement partagé son expérience mais a également attribué des devoirs spécifiques aux élèves, renforçant ainsi la rigueur de la formation artistique.

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Des attentes élevées pour la promo 2026

Adèle Castillon a clairement exprimé l'excellence attendue des candidats, affirmant qu'elle proposait le cours d'expression scénique de leurs rêves. Elle a indiqué que cette thématique la touchait profondément, soulignant l'importance de la prestation artistique au-delà du simple divertissement. Les prochains jours s'annoncent particulièrement intenses pour les académiciens, car ils devront justifier de leur niveau vocal et scénique dans les jours à venir, dans une période cruciale de la compétition.

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Le rôle des grandes sœurs Eva et Adèle

La nomination conjointe d'Adèle Castillon et d'Eva en tant que grandes sœurs a suscité une grande satisfaction chez les fans, en particulier parmi les plus jeunes. Ces deux artistes sont amies et ont déjà eu l'occasion de partager plusieurs scènes ensemble, ce qui a contribué à créer une dynamique collaborative au sein de l'émission. Leur présence apporte une crédibilité artistique immédiate, car Adèle Castillon n'a que vingt-cinq ans mais possède déjà une carrière musicale solide marquée par ses succès populaires.

Impact sur les candidats et la suite de l'émission

Cette intervention marque un tournant dans les attentes placées dans la promo 2026, avec des exercices conçus pour tester les limites de chacun. La masterclass de novembre 2026 a servi de catalyseur pour élever le standard de performance, préparant les candidats aux étapes suivantes de la saison. Les élèves devront démontrer leur capacité à intégrer les conseils de ces figures tutélaires pour survivre aux prochaines évaluations et nominations.