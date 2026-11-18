Découvrez l'additif AdBlue Errecom, un lot de 10 litres conforme ISO 22241-1 à 31,73€. Un produit essentiel pour le système antipollution SCR des véhicules diesel.

Le liquide AdBlue Errecom constitue une ressource vitale pour la maintenance des véhicules diesel récents équipés du système SCR. Ce produit chimique spécifique permet de traiter les oxydes d'azote (NOx), des polluants atmosphériques particulièrement nocifs pour l'environnement. En respectant la norme ISO 22241-1, le produit garantit une compatibilité optimale avec les technologies de dépollution modernes.

Composition technique et format commercial

Errecom propose ce liquide dans un contenant pratique composé de deux bidons de 5 litres, offrant un volume total de 10 litres. Cette présentation permet aux conducteurs de disposer d'une réserve suffisante pour anticiper les prochains remplissages de leur réservoir sans avoir à effectuer d'achats fréquents. La solution est formulée avec une précision chimique rigoureuse, contenant exactement 32,5 % d'urée diluée dans de l'eau déminéralisée. Ce dosage strict est impératif pour assurer le bon fonctionnement de la catalyse sélective.

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Efficacité du système SCR et conformité ISO

Le système de réduction catalytique sélective, communément appelé SCR, dépend entièrement de l'injection régulière d'AdBlue pour réduire les émissions de NOx. L'utilisation d'un additif de qualité supérieure comme celui d'Errecom limite considérablement les risques de dépôts cristallins ou de dysfonctionnements matériels liés à l'utilisation de produits de moindre facture. Le respect de la norme ISO 22241-1 assure que la pureté du liquide ne compromettra pas la durée de vie des composants du moteur diesel.

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Praticité d'utilisation et design ergonomique

La conception du pack Errecom intègre un bec verseur spécialement étudié pour faciliter le remplissage du réservoir sans nécessiter d'entonnoir. Cette fonctionnalité permet de limiter les éclaboussures et les pertes de liquide lors de la manipulation. Après chaque utilisation, il suffit de retirer le bec verseur et de refermer hermétiquement le bidon pour préserver la qualité du liquide restant. Les automobilistes, en particulier ceux qui parcourent de longues distances, apprécient cette simplicité d'emploi pour éviter les alertes de niveau insuffisant.

Disponibilité et satisfaction des clients sur Amazon

Ce lot de deux bidons d'AdBlue Errecom est actuellement proposé à 31,73 euros sur la plateforme de vente en ligne Amazon. La satisfaction des utilisateurs est élevée, le produit affichant une note moyenne de 4,6 sur 5. Ce score repose sur l'analyse de plus de 1 300 évaluations clients, qui saluent notamment la qualité du conditionnement et l'efficacité du système anti-débordement. L'achat peut également bénéficier de la livraison Amazon Prime sous réserve des conditions d'éligibilité standards de la plateforme.