Addiction au sport : les signes qui doivent alerter, selon un psychiatre

Un psychiatre décrypte les mécanismes de l'addiction au sport, un trouble réel qui touche de plus en plus de personnes. À partir de quand la passion devient-elle problématique ? Quels sont les signes d'alerte ? Le Dr Hugo Baup explique tout.

Le Dr Hugo Baup, psychiatre spécialisé dans la vulgarisation de la santé mentale, aborde le sujet de l' addiction au sport , un phénomène touchant plus de personnes qu'on ne le croit.

Il décrit les signes caractéristiques : pensées obsédantes, perte de contrôle, besoin croissant d'activité, avec des retentissements sur la vie familiale, amicale et professionnelle. Dans sa vidéo sur Instagram, il explique où s'arrête la passion et où commence le problème, mentionnant l'entraînement malgré les blessures, la prise de risques inconsidérés pour obtenir sa dose. La littérature scientifique internationale pointe effectivement une réelle addiction au sport, caractérisée par un besoin impérieux de se défouler.

Cette escalade commence souvent par des distances modestes (10 km) puis évolue vers des trails, des marathons, sans sensation de pouvoir s'arrêter. Les conséquences sont visibles : l'entourage s'agace de l'absence croissante, la gestion des enfants devient difficile, les retards au travail s'accumulent. Un schéma classique d'addiction se profile : plaisir immédiat suivi de culpabilité, et paradoxalement, le vrai plaisir survient après la séance.

Face à cela, le ministère des Sports rappelle ses recommandations pour les adultes de 18 à 64 ans : au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine. Il est crucial de maintenir une activité physique régulière et d'éviter la sédentarité, car plus de 8 heures assis par jour ont des conséquences néfastes sur la santé.

En période de fortes chaleurs, l'activité physique n'est pas conseillée ; les entraînements exigeants doivent être annulés ou remplacés par des activités douces comme la marche rapide, la natation, le Pilates ou le yoga. Il est préférable de privilégier le créneau du soir et de bien s'hydrater. Si l'effort semble inhabituellement difficile dès le début, en cas de crampes ou de rougeur cutanée, il faut immédiatement interrompre la séance.

L'article, signé par une journaliste de FemmeActuelle.fr spécialisée en santé, parentalité et nutrition, rappelle que l'équilibre est essentiel. Il est important de ne pas culpabiliser si l'on pratique plus de sport le week-end que la semaine, car des études montrent des bénéfices pour la santé.

Cependant, il faut rester vigilant face aux signes d'addiction et écouter les recommandations officielles pour pratiquer une activité physique raisonnée et adaptée à son état de santé





femmeactuelle / 🏆 32. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Addiction Au Sport Psychiatre Santé Mentale Activité Physique Recommandations Ministère Des Sports Bien-Être

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Invitations pour Wimbledon 2026 : quels sont les principaux enjeux de leur attribution ?C'est ce lundi que le Comité du « All England Lawn Tennis and Croquet Club » doit se réunir pour déterminer à qui reviendront les wild-cards pour l'édition 2026 de Wimbledon, dont le coup d'envoi des qualifications sera donné le lundi 22 juin.

Read more »

Les risques liés aux paris sportifs sont accrus chez les joueurs excessifsL'association Fédération Addiction propose plusieurs mesures pour protéger les jeunes de l'addiction et 'encadrer le secteur des paris sportifs'.

Read more »

Au troisième mois de grève dans les transports à Brest, quels sont les espoirs d’amélioration ?Le conflit qui oppose les salariés à la direction de RATP dev entre dans son troisième mois, Stéphane Roudaut, président de Brest métropole, a proposé de mener une médiation.

Read more »

Quels vins choisir pour une belle table d'été?Apéro dans le jardin, barbecue en famille: le vin se pare de couleurs estivales. Du blanc au rouge en passant par le rosé, notre sélection!

Read more »