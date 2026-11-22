Découvrez l'additif AdBlue Erregom, conforme ISO 22241-1. Analyse des 1321 avis, prix de 31,75 euros et impact sur la réduction des NOx.

L'additif AdBlue Erregom représente une solution concrète pour les conducteurs de véhicules Diesel équipés du système de réduction catalytique sélective, communément appelé SCR. Ce produit spécifique vise à traiter les gaz d'échappement afin de limiter strictement les émissions d'oxydes d'azote, désignés par le sigle NOx, qui sont préjudiciables à l'environnement.

Composition technique et conformité normes

La formulation précise de cet additif repose sur un mélange d'eau déminéralisée et d'urée de haute qualité destinée aux véhicules. Cette combinaison nécessite une pureté absolue car tout contaminant pourrait endommager les composants sensibles du système d'échappement moderne. La teneur exacte en urée est固定ée à 32,5 %, ce qui signifie que près d'un tiers du volume liquide total agit directement sur la dépollution des gaz.

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La conformité à la norme internationale ISO 22241-1 constitue un gage de qualité essentiel pour ce type de liquide. Cette référence technique encadre rigoureusement les spécifications de fabrication, assurant que le produit respecte un cahier des charges précis. Pour un réservoir AdBlue sensible aux impuretés, cette certification certifie que l'additif ne provoquera aucune réaction chimique indésirable ni obstruction mécanique.

Analyse des avis clients et expérience d'usage

Les acheteurs ont attribué à l'additif AdBlue Erregom une note moyenne de 4,6 sur 5, basée sur l'analyse détaillée de 1 321 avis utilisateurs. Cette satisfaction élevée reflète la fiabilité du produit dans des conditions d'utilisation quotidiennes variées. Le liquide arrive prêt à l'emploi, éliminant ainsi la nécessité pour les conducteurs de préparer des mélanges complexes ou d'attendre des temps de réaction spécifiques avant le remplissage.

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Le lot commercialisé réunit deux bidons de 5 litres chacun, offrant un volume total de 10 litres. Cette quantité permet non seulement d'effectuer le remplissage principal mais aussi de conserver un second bidon en réserve stratégique pour le prochain appoint. Cette approche garantit une autonomie suffisante pour éviter les pannes d'approvisionnement lors de trajets longs.

Design pratique et efficacité énergétique

Le bec verseur inclus dans l'emballage a été conçu spécifiquement pour guider le liquide avec précision vers l'orifice du réservoir. Cette caractéristique permet un remplissage rapide, sans gaspillage du produit ni risque de gouttes sur la carrosserie du véhicule. Le bidon est également présenté comme facile à manipuler, se transportant et se rangeant sans difficulté dans un coffre.

Le rendement énergétique mis en avant pour cet additif désigne la part d'énergie du carburant transformée en mouvement utile. Ce paramètre est crucial pour optimiser les trajets de tous les jours. La réduction des NOx ne se limite pas à une conformité réglementaire mais participe à l'efficacité globale de la propulsion du véhicule diesel moderne.

Disponibilité et contexte d'achat

L'additif AdBlue Erregom est actuellement disponible au prix de 31,75 euros sur la plateforme de vente en ligne Amazon. Ce prix s'inscrit dans le contexte des offres promotionales Black Friday, où de nombreux articles d'électroménager et de technologies bénéficient de réductions importantes. Les conducteurs peuvent ainsi sécuriser un approvisionnement de qualité à un tarif compétitif.

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Ce liquide convient à tous les véhicules Diesel qui sont équipés de systèmes SCR, quelle que soit la marque ou le modèle. La simplicité d'utilisation, combinée à la conformité aux normes internationales, en fait un choix pertinent pour la maintenance préventive. La possibilité de faire l'appoint soi-même avec ce kit de 10 litres simplifie grandement la logistique des propriétaires de véhicules diesel.