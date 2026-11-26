Profitez de -29% sur 10L d'AdBlue norme ISO 22241-1. Prix Amazon 18,49€ au lieu de 25,99€. Additif SCR compatible tous diesels, 4,6/5 avis.

L'additif AdBlue fait l'objet d'une promotion majeure sur la plateforme Amazon, offrant une réduction significative pour les propriétaires de véhicules diesel équipés du système SCR. Cet article examine les détails techniques de ce produit, son prix actuel de 18,49 euros et ses spécifications conformes à la norme ISO 22241-1.

Le prix promotionnel de 18,49 euros sur Amazon

Le pack contenant deux bidons de 5 litres d'AdBlue est actuellement proposé à 18,49 euros sur la plateforme de vente en ligne Amazon. Cette offre représente une baisse notable par rapport au prix catalogue de 25,99 euros, permettant aux automobilistes de réaliser des économies tout en maintenant une réserve adequate pour leur véhicule. L'additif AdBlue est au prix de 18,49 euros au lieu de 25,99 euros sur Amazon, ce qui correspond à une remise d'environ 29%. La promotion s'inscrit dans le contexte des meilleures offres Black Friday du moment sur Amazon, attirant l'attention des conducteurs soucieux de l'entretien de leur moteur diesel.

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Conformité ISO 22241-1 et composition technique

La norme ISO 22241-1, strictement respectée par cet additif AdBlue, encadre la pureté et la composition du liquide versé dans le réservoir dédié des véhicules diesel. Le taux d'urée de 32,5 % signifie qu'environ un tiers du liquide est composé de cette substance, une proportion précise que ces systèmes de dépollution attendent pour fonctionner de manière optimale. Cette conformité garantit au conducteur de retrouver la même qualité d'un bidon à l'autre, éliminant toute incertitude quant à l'adéquation du liquide avec son moteur. La formule est constituée d'eau déminéralisée et d'urée, conçue spécifiquement pour les véhicules diesel dotés de la technologie SCR.

Système SCR et neutralisation des oxydes azote

Le système de dépollution SCR, utilisé par ces véhicules, injecte la solution d'urée dans l'échappement pour neutraliser les oxydes d'azote, appelés NOx, qui sont des gaz polluants émis par les moteurs diesel. La compatibilité de cet additif AdBlue avec tous les véhicules équipés du dispositif de dépollution dispense de chercher une référence propre à chaque modèle, simplifiant ainsi les achats pour les consommateurs. L'utilisation d'un produit adapté à son système permet d'entretenir le véhicule sans réglage ni manipulation compliquée, assurant une neutralisation efficace des polluants atmosphériques.

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Ergonomie et design du bidon versoir inclus

Le bec verseur fourni avec l'additif AdBlue guide le liquide directement vers l'orifice du réservoir avec précision. Le remplissage reste rapide, sans gaspillage et sans gouttes sur la carrosserie, ce qui évite d'essuyer la peinture après coup. Par ailleurs, le contenu se répartit en 2 bidons de 5 L livrés ensemble, un format qui se manipule plus facilement qu'un gros jerrican. Le second bidon attend en réserve pour le prochain remplissage du réservoir, offrant une praticité accrue pour les propriétaires de camions ou voitures diesel qui doivent effectuer des recharges régulières.

Satisfaction client et performance énergétique

Les acheteurs lui attribuent 4,6 sur 5, d'après 1 331 avis sur Amazon, témoignant d'une forte satisfaction concernant la qualité du produit et la logistique d'expédition. De plus, le fabricant annonce un meilleur rendement énergétique, c'est-à-dire une exploitation plus complète de l'énergie du carburant par le moteur, pour un diesel qui travaille dans de bonnes conditions. Cette affirmation suggère que l'utilisation d'une solution de haute qualité peut contribuer à l'efficacité globale du système d'échappement et à la longévité des composants du moteur.