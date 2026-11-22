Adaxis, entreprise basque spécialisée dans les logiciels de pilotage robotique, remporte le prix Néo-Aquitains 2026. Découvrez comment cette solution simple sert l'industrie complexe.

La société Adaxis, fondée en 2021 au Pays Basque, a été honorée lors de la soirée des Néo-Aquitains 2026, organisée par le journal Sud Ouest. Cette reconnaissance, décernée le mardi 24 novembre 2026 à Biarritz à 18 heures 30, met en lumière l'approche innovante de l'entreprise dans le domaine des logiciels industriels. Présidée par Henri Bernard et dirigée techniquement par Guénolé Bras, l'entreprise s'impose comme un acteur majeur de la réindustrialisation.

Une conviction sur la simplicité industrielle

La philosophie centrale d'Adaxis repose sur l'idée que la complexité doit rester dans l'atelier de fabrication et non dans l'outil informatique qui la commande. Cette conviction, portée par le cofondateur Henri Bernard, a motivé la création de l'entreprise au sein de l'Institut Estia à Bidart. L'équipe initiale réunissait Henri Bernard et Guénolé Bras depuis Bayonne, ainsi qu'Emil Johansson et Vasan Churchill depuis Göteborg en Suède.

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Leur projet commun a abouti au développement d'un logiciel capable de transformer n'importe quel bras robotique industriel en imprimante 3D performante. Cette technologie permet de gérer des procédés de fabrication exigeants sans nécessiter des paramétrages lourds ou des semaines de formation pour les opérateurs. L'objectif affiché est de réduire drastiquement le temps écoulé entre la conception initiale d'une pièce et sa production effective.

Focus sur les solutions et l'équipe dirigeante

Adaxis s'adresse spécifiquement aux secteurs de l'industrie manufacturière et de la robotique avancée. Ses solutions accompagnent les processus de production lorsqu'il s'agit de réaliser des pièces aux géométries complexes et aux tolérances strictes. Dans un contexte où la robotisation s'étend à des tâches de plus en plus fines, l'entreprise propose une alternative aux logiciels industriels traditionnels qui dépendent fortement d'une expertise rare et coûteuse.

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L'équipe actuelle compte 40 collaborateurs, dont 30 sont basés directement dans la région du Pays Basque. Cette structure permet de maintenir un ancrage local fort tout en répondant aux besoins de clients internationaux. Si l'entreprise est également présente aux États-Unis et au Japon, elle mise sur son écosystème de compétences en mécanique, en robotique et en numérique pour nourrir l'attractivité d'un territoire reconnu pour son tissu industriel aéronautique et naval.

Un modèle économique et un soutien régional

La performance d'Adaxis se traduit par un chiffre d'affaires de 4 millions d'euros. Une caractéristique remarquable de ce modèle est que cette croissance a été atteinte sans recours à une force commerciale traditionnelle. Henri Bernard explique que cette stratégie permet à l'entreprise de se concentrer sur la qualité technique et la satisfaction client plutôt que sur la prospection commerciale intensive. Cette approche séduit de nombreux industriels en quête de productivité et de flexibilité.

Cette dynamique positive s'inscrit dans un contexte économique plus large marqué par des difficultés sectorielles. Par exemple, la société Wyve, spécialisée dans la fabrication de cœurs de planches de surf par impression 3D, a été placée en liquidation judiciaire en septembre. Ce contraste souligne l'importance des modèles technologiques adaptatifs et simples prônés par Adaxis pour survivre et prospérer dans l'industrie moderne.

Rayonnement et événements à venir

L'engagement d'Adaxis envers la région se poursuit à travers divers événements locaux. Organisé par Placéco, le salon Résolution Pays Basque célébrera sa troisième édition le 5 novembre 2026 au stade Jean-Dauger à Bayonne. Cet événement, qui se déroulera de 8 heures 30 à 14 heures, est consacré à la responsabilité sociétale des entreprises et inclura la remise des Trophées Résolution.

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Ces initiatives illustrent la volonté d'Adaxis de s'imposer comme un acteur clé de la réindustrialisation du pays. En combinant innovation technologique et ancrage territorial, l'entreprise démontre que la simplicité logicielle peut servir des processus industriels de haute complexité. La réussite d'Adaxis offre un exemple inspirant pour les startups technologiques régionales cherchant à exporter leur savoir-faire tout en contribuant au développement économique local.