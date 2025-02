Adam Yates remporte pour la deuxième année consécutive le Tour d'Oman

Le Britannique Adam Yates a conservé son titre au Tour d'Oman après une victoire éclatante lors de la dernière étape.

Adam Yates a remporté le Tour d'Oman pour la deuxième année consécutive mercredi après la cinquième et dernière étape, remportée par le Français Valentin Paret-Peintre. David Gaudu, troisième de l'étape à 45 secondes, a rétrogradé à la troisième place du classement général. Le coureur britannique d'UAE a détrôné le Français David Gaudu lors d'une lutte acharnée dans les pentes abruptes de la 'Montagne Verte', au cœur du massif du Djebel Akhdar.

Valentin Paret-Peintre, grimpeur aguerri qui a rejoint l'équipe Soudal Quick-Step cet hiver, a détrôné Yates dans les derniers mètres de cette étape décisive pour s'emparer de sa deuxième victoire professionnelle après une étape du Giro l'an dernier. Le frère cadet d'Aurélien Paret-Peintre termine deuxième du classement général, à seulement 6 secondes de Yates, tandis que Gaudu, qui a finalement cédé dans le dernier kilomètre de l'ascension, termine l'épreuve à 39 secondes de Yates.





