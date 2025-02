Adam Yates remporte le Tour d'Oman pour la deuxième année consécutive

Adam Yates s'impose une nouvelle fois sur le Tour d'Oman, devant Valentin Paret-Peintre et David Gaudu. L'ascension finale du Djebel Akhdar détermine les places du podium.

Le Britannique Adam Yates a remporté le Tour d'Oman pour la deuxième année consécutive mercredi. Il s'est imposé devant les Français Valentin Paret-Peintre , épatant vainqueur de la dernière étape, et David Gaudu , qui a craqué dans les pentes infernales de « la Montagne Verte ».

Le dénouement dans le massif montagneux du Djebel Akhdar, désert de roche et de poussière, a été haletant avec un formidable match à trois dans la terrible ascension finale (5,7 km à 10,5%) entre les trois hommes forts de la semaine. \ Leader au départ de cette cinquième étape après s’être imposé deux jours plus tôt lors d’une autre arrivée au sommet, Gaudu a craqué le premier, à deux kilomètres de la ligne. S'il a réussi à revenir « au curseur » sur Yates et un virevoltant « VPP », une nouvelle accélération du duo dans le dernier kilomètre a été fatale au grimpeur breton, qui a fini troisième de l’étape et du général, à 39 secondes du vainqueur. \ Devant, Valentin Paret-Peintre, grimpeur poids plume qui a rejoint l’équipe Soudal Quick-Step cet hiver, a suivi le sillage de Yates avant de planter le lieutenant de Tadej Pogacar sur une ultime attaque fulgurante pour aller chercher la deuxième victoire de sa carrière après une étape du Giro l’an dernier. Le frère cadet d’Aurélien Paret-Peintre termine deuxième du classement général, à seulement six secondes de Yates, de quoi valider son excellent début de saison. Le Français de 24 ans, qui avait déjà terminé deuxième de la 2e étape et sixième de la Muscat Classic, a quitté sa « deuxième famille » cet hiver en partant de Décathlon-AG2R, où il a fait toutes ses classes à partir du centre de formation de Chambéry. Chez Soudal Quick-Step, il sera d’abord dévolu cette saison à un rôle de sherpa pour le vétéran espagnol Mikel Landa, notamment au prochain Tour d’Italie. « L’objectif de l’équipe, c’est que je sois avec lui pour l’aider à faire le meilleur classement général possible. C’est un rôle que j’aime bien. Après, j’aurai plus de liberté en début de saison où je pourrai essayer de m’exprimer et de gagner », avait-il expliqué à l’AFP en janvier, quelques semaines seulement avant de mettre ses désirs à exécution





