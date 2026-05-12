Actualités TV et Cinéma : Nouvelles, confessions, histoires et plus encore

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Cette saison, CLIQUE fait peau neuve. Nouvelle formule, nouvel horaire… mais toujours la même dimension prescriptrice et la même liberté de ton qui en font un rendez-vous unique.

"CLIQUE s'installe désormais du lundi au jeudi dans un format élargi : deux fois plus de temps pour explorer les talents et histoires qui façonnent notre époque.

" Ça fait 6 ans qu'on se côtoie : Idir Azougli, nommé aux César 2026, se confie sur sa relation avec Adèle Exarchopoulos Mouloud Achour (Clique) dévoile sa "plus grande fierté", et ce n'est pas d'avoir interviewé Kanye West ou Kylian Mbappé… "Je n'ai pas encore trouvé la voie d'apaisement" : Jérémy Ferrari confie avoir cédé à une autre addiction qui l'empêche de se "détruire" Je l'appelle en larmes : Jérémy Ferrari explique comment Arnaud Tsamère et Baptiste Lecaplain ont été des soutiens à la mort de Guillaume Bats Je l'ai perdue très tôt : Catherine Frot se confie sur sa rupture à 14 ans avec sa mère après le divorce douloureux de ses parents Je n'avais plus d'air : Juliette Binoche a failli mourir noyée sur le tournage des Amants du Pont-Neuf, son récit glaçant Ça se voyait que j'allais mal tourner : Cyril Kamar (K. Maro, Femme Like U) revient en détails sur son hospitalisation après son succès Tout le monde est d'accord pour reconnaître que...

: Pourquoi Béatrice Dalle n'a jamais habité avec JoeyStarr, l'amour de sa vie ? James Lafferty dévoile comment il s'est inspiré de son expérience dans Les Frères Scott pour imaginer cette nouvelle série qui vient d'arriver sur Netflix My Royal Nemesis (Netflix) : Cette scène supprimée de l'épisode 1 refait surface Un si grand soleil en avance : Claudine met Margot en garde contre Atlan...

Le résumé de l'épisode 1921 du mercredi 13 mai 2026 Demain nous appartient en avance : Le secret de Jean est dévoilé, Violette est le corbeau, Soizic et Bruno manquent de s'embrasser ! Le résumé de l'épisode 2203 du mercredi 13 mai 202





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