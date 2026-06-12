Actualités : l'entreprise d'Elon Musk entre en bourse, le mondial 2026, l'intelligence artificielle et plus

Découvrez les dernières actualités sur l'entreprise d'Elon Musk, le mondial 2026, l'intelligence artificielle, la population française, le marché des télécommunications et plus encore.

L'entreprise d' Elon Musk , Space X , entre en bourse et espère récolter 75 milliards de dollars. C'est sans doute la plus grande introduction en bourse de l'histoire.

Mais pourquoi l'entreprise d'Elon Musk entre-t-elle en bourse? La réponse de Stéphanie Coleau. Le mondial 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique est déjà exceptionnel sur le plan sportif, mais il pourrait également être exceptionnel sur le plan économique. Le mondial 2026 est-il celui de tous les records?

La réponse de Stéphanie Coleau. Le déploiement de l'intelligence artificielle a créé 256.000 emplois en Europe, dont près d'un sur dix se trouve à Paris. La France est-elle le paradis de l'intelligence artificielle en Europe? La réponse de Stéphanie Coleau.

La population française va continuer d'augmenter pendant une dizaine d'années, mais l'institut de la statistique prévoit ensuite une chute de la démographie et la perte de 3,2 millions d'habitants d'ici 2070. Doit-on s'en inquiéter? La réponse de Stéphanie Coleau. C'est un tournant majeur pour le marché français des télécommunications.

Bouygues Telecom, Orange et Free ont conclu un accord pour le rachat de SFR dans le cadre d'une opération valorisée à plus de 20 milliards d'euros. Les 25 millions d'abonnés de SFR seront répartis entre ses différents concurrents. Une opération susceptible de représenter un gain de revenus considérable pour les acquéreurs. Les explications de Stéphanie Coleau.

Le député Les Républicains Éric Pauget propose aux entreprises de racheter les congés payés de leurs employés. L'objectif est de redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Une proposition de loi est en cours de préparation. Alors, pourra-t-on bientôt monétiser ses congés payés?

La réponse de Stéphanie Coleau. Les millionnaires sont de plus en plus nombreux sur Terre, on en compte 25,3 millions, et leur nombre explose en Asie et aux États-Unis. Pourquoi y-a-t-il de plus en plus de millionnaires? La réponse de Stéphanie Coleau.

Plus d'une cigarette sur deux fumée en France n'a pas été acheté dans un bureau de tabac, soit 10 milliards d'euros de taxes qui échappent à l'État. Pourquoi les Français n'achètent-ils plus leurs cigarettes chez les buralistes? La réponse de Stéphanie Coleau. Un tiers des salariés français est exposé à un risque de burn-out, c'est le constat alarmant du baromètre Empreinte Humaine-Ipsos BVA.

Perte de sens, mal-être, manque de reconnaissance... Pourquoi la santé des travailleurs français s'est-elle dégradée? La réponse de Stéphanie Coleau. Comme tous les ans depuis 2017, Emmanuel Macron a réuni de nombreux investisseurs étrangers au château de Versailles pour le sommet Choose France.

Avec à la clé 93 milliards d'euros d'investissements annoncés ce lundi 1er juin. Quel bilan tirer de cette 9e édition? La réponse de Stéphanie Coleau. Une ancienne adepte du mouvement de Claude Vorilhon raconte l'emprise et l'horreur au sein du mouvement





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