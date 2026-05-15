Actualités et actualités en français

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Dans leur ferme auvergnate, Aurélie et Julien se sont lancés depuis deux ans dans l' élevage et la production laitière : s'occuper de 250 brebis et d'un enfant de 2 ans est loin d'être de tout repos.

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