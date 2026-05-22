Actualités en français sur la guerre au Moyen-Orient, les pénuries de pétrole et les appels à la France et Israël

Ce texte est un résumé des événements récents en Moyen-Orient, en particulier la reprise du contrôle de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, les pénuries de pétrole et les appels à la France et Israël pour garantir la protection des bâtiments des Nations unies. Il y a également des informations sur la visite du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, en Suède et sur les mesures prises par le gouvernement français pour aider les travailleurs modestes et les routiers dans le contexte de la flambée des prix du carburant.

Le texte est un résumé des événements récents en Moyen-Orient, en particulier la reprise du contrôle de l' Iran sur le détroit d'Ormuz, les pénuries de pétrole et les appels à la France et Israël pour garantir la protection des bâtiments des Nations unies.

Il y a également des informations sur la visite du chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, en Suède et sur les mesures prises par le gouvernement français pour aider les travailleurs modestes et les routiers dans le contexte de la flambée des prix du carburant





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