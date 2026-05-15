Actualités en français - Nouvelles et sujets d'actualité

Ce texte français contient plusieurs sujets d'actualité, y compris la hausse des prix du pétrole, une visite de Donald Trump en Chine, des accusations de spéculation dans le marché du pétrole, des accusations contre un babysitter pour viols et agressions sexuelles sur 18 enfants, des déclarations de Donald Trump sur les droits de douane, des déclarations de l'Iran sur le droit d'Ormuz et la guerre au Moyen-Orient.

La hausse des prix du pétrole est due en grande partie à de la spéculation , assure Danièle Obono, députée de La France insoumise. Déjà condamné, un babysitter mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur 18 enfants dans le Nord de la France.

Visite de Donald Trump en Chine: Nous n'avons pas parlé des droits de douane, indique le président américain. Droit d'Ormuz: Dès que l'agression américaine prendra fin, nous nous assurerons du passage de tous les bateaux, déclare le ministre des Affaires étrangères iranien. Guerre au Moyen-Orient: Tous les navires peuvent passer à l'exception des navires qui appartiennent aux pays qui sont en guerre contre nous, explique le ministre des Affaires étrangères iranien.

Guerre au Moyen-Orient: Les fauteurs de guerre cherchent à attirer les États-Unis vers une autre guerre, déclare le ministre des Affaires étrangères iranien. Guerre au Moyen-Orient: Nous ne sommes pas responsables de l'affaire du détroit d'Ormuz, n'avons pas lancé cette guerre, affirme l'Iran





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